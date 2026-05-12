Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στα Public, προσφέροντάς μας έμπνευση και προβληματισμό.

Επίκαιρες συζητήσεις αλλά και παρουσιάσεις βιβλίων έρχονται στα καταστήματα Public σε Αθήνα και περιφέρεια, για να μας κρατήσουν συντροφιά με τον καλύτερο τρόπο, πάντα με την υπογραφή του κορυφαίου βιβλιοπωλείου στην Ελλάδα.

Ιουλία Λυμπεροπούλου

Το μπάλωμα/ Εκδόσεις Κοντύλι

Παρασκευή 15/5 και ώρα 19:00 | Public Συντάγματος



Τα Public και οι εκδόσεις Κοντύλι σε προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου της Ιουλίας Λυμπεροπούλου «Το μπάλωμα: Μικρή ιστορία», την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 19:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων 5ου ορόφου του Public Συντάγματος.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με καλεσμένους τους:

Ελισάβετ Θαλασσινού, συνταξιούχος νηπιαγωγός

Δημήτριος Καράς, συγγραφέας, σκηνοθέτης, συνθέτης, Διδάκτωρ ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών

Ειρήνη Κούτμου, εκπαιδευτικός, συγγραφέας, επαγγελματίας αναγνώστης βιβλίων για παιδιά, πτυχιούχος φυσικής με μεταπτυχιακό στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών

Χριστίνα Λουκίδη, εικαστικός καλλιτέχνης – αριστούχος απόφοιτος της ΑΣΚΤ, performer, εκπαιδευτικός καλλιτεχνικών στην ΠΕ

Γιώργος Μπιλικάς, συγγραφέας, αρθρογράφος, μουσικός

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Ένα ροζ τζιν παντελονάκι, με όνειρο να ζήσει μία μεγάλη περιπέτεια, είναι το αγαπημένο ρούχο της Ειρήνης, που πάει στην τρίτη τάξη του Δημοτικού. Όταν φτάνει στην πέμπτη τάξη, η μαμά της το βάζει στο πλυντήριο, με σκοπό να το δώσουν σε κάποιον που το έχει ανάγκη, γιατί της έρχεται πια μικρό. Τα πράγματα παίρνουν απρόσμενη τροπή, ωστόσο, μόλις ο άνεμος το ξεκολλάει από το σύρμα, και τότε αρχίζει η μεγάλη περιπέτεια.

Το παντελονάκι πετάει πάνω από την πόλη, συναντάει έναν άστεγο, βρίσκεται μπλεγμένο σε μία διάρρηξη, αλλάζει χρώμα και μέγεθος, εγκαταλείπεται σε ένα γιαπί, γνωρίζει τον Ιάσονα και καταλήγει σε ένα κατάστημα με ρούχα δεύτερης ευκαιρίας, όπου το ανακαλύπτει ο εντεκάχρονος Παντελής.

Το ροζ παντελονάκι στον χρόνο μεταμορφώνεται, γίνεται πιο σοφό, μέσα από τις δυσκολίες και τις προκλήσεις, τις οποίες θαρραλέα αντιμετωπίζει και το κάνουν πιο δυνατό. Έτσι, σταδιακά, μαθαίνει να αποδέχεται τις αλλαγές και διαπιστώνει ότι μπορεί η ίδια η ζωή να είναι η πιο μεγάλη και όμορφη περιπέτεια.







Έφη Λαδά

Οι λέξεις που μεγάλωσαν/ Εκδόσεις Δεσύλλας

Σάββατο 16/5 και ώρα 12:00 | Public Golden Hall

Τα Public και οι εκδόσεις Δεσύλλας παρουσιάζουν το νέο παιδικό βιβλίο της Έφης Λαδά «Οι λέξεις που μεγάλωσαν», το Σάββατο 16 Μαΐου στις 12:00, στο Public Golden Hall. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Public Play Days 2026 και απευθύνεται σε ηλικίες από 6 ετών.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης καθώς και την αφήγηση αποσπασμάτων αναλαμβάνει η συγγραφέας και μεταφράστρια Εύη Γεροκώστα.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Μια τρυφερή, μαγευτική και συγκινητική ιστορία για παιδιά και νέους αναγνώστες που ταξιδεύει πέρα από χώρες και γλώσσες, φέρνοντας στο προσκήνιο τη δύναμη των λέξεων, της μνήμης και της ανθρώπινης σύνδεσης.

Η μικρή Σίλα αφήνει πίσω της τον τόπο που γνώριζε, παίρνει μαζί της μόνο τον αγαπημένο της κούνελο και ξεκινά ένα ταξίδι σε έναν καινούργιο κόσμο. Μέσα από τις περιπέτειες και τις καθημερινές στιγμές, μαθαίνει να ακούει, να παρατηρεί, να κατανοεί και να αγαπά τη νέα γλώσσα. Σιγά-σιγά ανακαλύπτει ότι οι λέξεις δεν είναι μόνο ήχοι· είναι γέφυρες που ενώνουν τους ανθρώπους και δίνουν χώρο, φωνή και ρίζες σε κάθε παιδί.

Μια ιστορία για τη μνήμη, την αλλαγή, τη μετανάστευση και την προσμονή, που δείχνει πώς η αγάπη, οι μικρές καθημερινές στιγμές και τα λόγια μπορούν να ξεπεράσουν κάθε απόσταση. Ιδανικό για παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς και όλους όσους θέλουν να μιλήσουν για μετανάστευση, προσφυγιά και τη σημασία των λέξεων στην καθημερινή ζωή.

Ένα βιβλίο που αγγίζει καρδιές μικρών και μεγάλων, και διδάσκει ότι οι λέξεις είναι τα πιο όμορφα δώρα που μπορούμε να μοιραστούμε.







Σία Κοσιώνη

Αρκεί που σ' αγαπώ εγώ/ Εκδόσεις Lebee

Σάββατο 16/5 και ώρα 12:30 | Public Συντάγματος

Τα Public και οι εκδόσεις Lebee παρουσιάζουν το παιδικό βιβλίο της Σίας Κοσιώνη «Αρκεί που σ' αγαπώ εγώ», το Σάββατο 16 Μαΐου στις 12:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων 5ου ορόφου του Public Συντάγματος. Η εκδήλωσε απευθύνεται σε ηλικίες από 4 ετών.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Τι χρειάζεται για να αγαπάς και να αγαπιέσαι;

Τι αξία έχει να θαυμάζεις και να θαυμάζεσαι;

Τι σημασία έχει να αρέσεις ή να μην αρέσεις;

Ένα μικρό αγόρι θα φέρει τα κάτω… πάνω, για να αποδείξει την αγάπη του.

Κι αν χρειαστεί, τελικά, να φέρει τα πάνω κάτω;

Μια ιστορία για ενθουσιώδη ανεβάσματα και επεισοδιακά κατεβάσματα, για αφράτα συννεφάκια, ζουμερές καρδούλες και μυστηριώδεις σαπουνόφουσκες.

Μια απολαυστική περιπέτεια μόνο για παιδιά (και αρκούδους) με χρυσές καρδιές.

