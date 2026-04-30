Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στα Public, προσφέροντάς μας έμπνευση και προβληματισμό.

Επίκαιρες συζητήσεις αλλά και παρουσιάσεις βιβλίων έρχονται στα καταστήματα Public σε Αθήνα και περιφέρεια, για να μας κρατήσουν συντροφιά με τον καλύτερο τρόπο, πάντα με την υπογραφή του κορυφαίου βιβλιοπωλείου στην Ελλάδα.

Τάσος Σακελλαρόπουλος

Απόρρητα έγγραφα της ΚΥΠ για το Κυπριακό / Εκδόσεις Μεταίχμιο

Τρίτη 5/5 και ώρα 20:30 | Public Café Συντάγματος

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα Public και οι εκδόσεις Μεταίχμιο, παρουσιάζουν το νέο βιβλίο του Τάσου Σακελλαρόπουλου, «Απόρρητα έγγραφα της ΚΥΠ για το Κυπριακό» την Τρίτη 5 Μαΐου στις 20:30 στο Public Café Συντάγματος.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με καλεσμένους τους:

Πέτρος Παπαπολυβίου, Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, συγγραφέας

Σωτήρης Ριζάς, Διευθύνων του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Τον Νοέμβριο του 2024, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την τραγωδία της Κύπρου, η ΕΥΠ έδωσε στη δημοσιότητα 58 δελτία πληροφοριών που συνέταξαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1974 τα στελέχη της τότε ΚΥΠ. Είναι η πρώτη φορά που η διοίκηση των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών αποχαρακτηρίζει αρχειακό υλικό, το οποίο αποδίδει στην ιστορική έρευνα και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.

Στα δελτία πληροφοριών αποτυπώνονται το πραξικόπημα εναντίον του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, αρχιεπισκόπου Μακαρίου, που οργάνωσαν ο «αφανής» δικτάτορας Δημήτριος Ιωαννίδης και η συνωμοτική ομάδα του, ο εμφύλιος πόλεμος που ξέσπασε στο ελληνοκυπριακό πλαίσιο λόγω του πραξικοπήματος, η πυρετώδης πολεμική προετοιμασία από την πλευρά της Τουρκίας και οι δύο φάσεις της Επιχείρησης «Αττίλας».

Ο ιστορικός Τάσος Σακελλαρόπουλος στο πρώτο μέρος του ανά χείρας τόμου σχολιάζει τις εκθέσεις της τότε ΚΥΠ, σε μια προσπάθεια να ερμηνεύσει τα γεγονότα που οδήγησαν στην απώλεια σχεδόν του 37% του νησιού και να ρίξει φως στην παροιμιώδη ολιγωρία και την εθελοτυφλία της χουντικής ηγεσίας απέναντι στη σαρωτική τουρκική εισβολή. Στην έκδοση περιλαμβάνονται και σχολιάζονται και τα έγγραφα και τα διαβαθμισμένα σήματα που διατηρούσε στο προσωπικό του αρχείο ο αντιστράτηγος ε.α. Γεώργιος Τσουμής, υψηλόβαθμο στέλεχος του κλιμακίου της ΚΥΠ στη Λευκωσία εκείνες τις καταστροφικές ημέρες.

Κλαίρη Θεοδώρου

Μην το διαβάσεις / Εκδόσεις Ψυχογιός

Πέμπτη 7/5 και ώρα 19:00 | Public Τσιμισκή

Τα Public και οι εκδόσεις Ψυχογιός σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Κλαίρης Θεοδώρου «Μην το διαβάσεις», την Πέμπτη 7 Μαΐου στις 19:00, στο Public Τσιμισκή.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με συντονίστρια τη δημοσιογράφο Κική Τσιλιγγερίδου.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

ΜΗΝ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ… αν αντέχεις να ζήσεις χωρίς να γνωρίζεις.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ… αν αντέχεις να ζήσεις γνωρίζοντας.

Ένα καρύδι, ένα όχι και τόσο καλά ξυσμένο μολύβι, ένα κόκκαλο από μπούτι κοτόπουλου, μια παλιά σφουγγαρίστρα και μία σελίδα χαρτί, κομμένη προσεκτικά από ένα βιβλίο που υπήρχε ανέκαθεν στη βιβλιοθήκη χωρίς να το έχει όμως διαβάσει ποτέ κανείς. Ένα νησί με έξι ώρες πλημμυρίδα και έξι ώρες άμπωτη. Μια οικογένεια Εβραίων που περνάει είκοσι χρόνια κλεισμένη σε ένα υπόγειο. Και μια γυναίκα τσακισμένη, που ισχυρίζεται πως έχει σκοτώσει την οικογένειά της.

Ο επιθεωρητής Ρούπερτ Κίλερ αναλαμβάνει μαζί με τη συνεργάτιδά του Ντανιέλα Τσο την πιο αινιγματική υπόθεση της καριέρας τους την ώρα που εκείνος καλείται να παλέψει με τον μεγαλύτερο δαίμονα όλων: τον ίδιο του τον εαυτό· και τις καταστροφικές του πράξεις που κάποιος φροντίζει να του θυμίσει.

Κάθε απαγόρευση κρύβει την ψευδαίσθηση της επιλογής.

Μην αγαπήσεις.

Μην εμπιστευτείς.

Μην πιστέψεις πως ο κόσμος που γνώριζες έχει τελειώσει.

Μη νομίσεις ότι μπορείς να ξεφύγεις.

ΜΗΝ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ…

Τα Public και οι εκδόσεις Ψυχογιός παρουσιάζουν το νέο βιβλίο της Κλαίρης Θεοδώρου «Μην το διαβάσεις», την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 19:00, στο Public Σερρών.

Μετά την παρουσίαση, η συγγραφέας θα συνομιλήσει με το κοινό και θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου της.

Αναλυτικά οι εκδηλώσεις εδώ