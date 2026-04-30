Νέο mega τζακ ποτ κληρώνει το Τζόκερ απόψε.

Η τελευταία κλήρωση του Απριλίου για το Τζόκερ απόψε φέρνει άλλο ένα mega τζακ ποτ, αφού οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 7,5 εκατομμύρια ευρώ.

Εκτός από το μεγάλο χρηματικό έπαθλο, όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις στη δεύτερη κατηγορία θα κερδίσει από 100.000 ευρώ, ποσό που πήραν δύο τυχεροί στην κλήρωση της περασμένης Τρίτης (28/4).

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: