Επισπεύδουν το μεγάλο ξεκαθάρισμα εντός της κυβέρνησης - Οι αιχμές που αφήνουν για τους «δελφίνους» - Η επιστολή των «5» καθίσταται από χθες μέρος της προεκλογικής καμπάνιας της αντιπολίτευσης.

Η ανταρσία των «5» «γαλάζιων» βουλευτών μετουσιώνεται αργά αλλά σταθερά σε καταλύτη πολιτικών εξελίξεων. Όχι διότι έχουν σκοπό να ρίξουν την κυβέρνηση. Μια τέτοια προοπτική θα ήταν μία κάποια... λύση για την κυβέρνηση αφού θα τις έλυνε τα χέρια. Αλλά γιατί επισπεύδουν το μεγάλο ξεκαθάρισμα εντός της κυβέρνησης.

«Δεν είμαστε μία οικογένεια στη Ν.Δ.»

Ενδεικτικό είναι το αιχμηρό σχόλιο του Ανδρέα Κατσανιώτη -που υπέγραψε την επιστολή- στην αποστροφή του πρωθυπουργού «όλοι στη Ν.Δ είμαστε μία οικογένεια» στην προσπάθεια του να κλείσει το εσωκομματικό ρήγμα.

«Δεν είμαστε μία οικογένεια στη Ν.Δ. Οι οικογένειες τις περισσότερες φορές κρύβουν τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Εμείς κάνουμε πολιτική και έχουμε ευθύνη απέναντι στους πολίτες» είπε ο βουλευτής Αχαΐας της Ν.Δ. θέτοντας την όλη συζήτηση σε άλλη βάση.

Όλοι προ των ευθυνών τους

Υπάρχουν κυβερνητικοί βουλευτές που δηλώνουν πρόθυμοι να σηκώσουν το βάρος της ευθύνης που τους αναλογεί. Ταυτόχρονα, όμως, θέτουν και όλους τους άλλους προ των εσωκομματικών ευθυνών τους.

...Από τον πρωθυπουργό που τον καλούν να πάρει θέση. Θέση που πήρε ο Κ. Μητσοτάκης υπερασπιζόμενος το επιτελικό κράτος και τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο.

...Από τους υπόλοιπους βουλευτές που γκρινιάζουν χρόνια στο παρασκήνιο αλλά ποτέ δημόσια.

...Και κυρίως που πιέζουν τους «δελφίνους» να μιλήσουν. Και να εκφράσουν την ευαρέσκεια ή την δυσφορία τους για την κυβερνητική πολιτική. Ή έστω τον προβληματισμό τους.

Ζητούμενο η στάση των «δελφίνων»

Στην πλειοψηφία τους οι «δελφίνοι» είναι πρωτοκλασάτοι υπουργοί που απολαμβάνουν της κυβερνητικής ασυλίας. Οι βουλευτές παίρνοντας το ρίσκο να αναμετρηθούν με όρους ισοτιμίας με το κραταιό Μαξίμου και περιμένουν να δουν ποιος άλλος θα βγει μπροστά. Ή ποιος θα επιλέξει να παραμείνει στη ζέστη της υπουργικής του καρέκλας περιμένοντας να πέσει στη αγκαλιά τους η ηγεσία της Ν.Δ. σαν ώριμο φρούτο.

Και μετά θα κρίνουν και το «ειδικό πολιτικό βάρος» του καθενός, όπως λένε μεταξύ τους.

Μυρίζει... μπαρούτι

Η ατμόσφαιρα στην «γαλάζια» παράταξη μυρίζει μπαρούτι. Από την μία εμφιλοχωρεί ο κίνδυνος να κατηγορηθεί όποιος σηκώσει κεφάλι για «υπονόμευση» της κυβέρνησης στη πιο κρίσιμη εκλογική μάχη που καλείται να δώσει. Από την άλλη ούτε οι δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι της ΝΔ. αλλά ούτε και οι «γαλάζιοι» βουλευτές έχουν σκοπό να συγχωρήσουν όποιον διαφωνούσε και σιωπούσε μέχρι τέλους. Πολύ περισσότερο αν διεκδικεί να παίξει ρόλο την επόμενη μέρα των εκλογών.

Έτσι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο οι ίδιοι οι βουλευτές φέρνουν μπροστά τις εξελίξεις. Με ορατό τον κίνδυνο όποιος δεν μιλήσει τώρα να «καεί» στο ζέσταμα…

Από το «κόσμια» επιστολή στην ενόχληση

Στην κυβέρνηση οι πιο έμπειροι βλέπουν τα σύννεφα τα μαζεύονται πάνω από την κυβέρνηση και ανησυχούν. Η διάθεση «αποδραματοποίησης του πρώτου 24ωρου γρήγορα εξελίχθηκε σε σοβαρή ενόχληση για την κίνηση των «5». Διότι πλέον μαζεύονται πολλά ..

Η «γαλάζια» ανταρσία, οι απειλές του Ταλ Ντίλιαν για αποκαλύψεις στην πολύκροτη υπόθεση των υποκλοπών, ο θόρυβος από την απόφαση Τζαβέλα να μην ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο , ο κίνδυνος μίας νέας εξεταστικής, οι άρσεις ασυλίας 13 κυβερνητικών βουλευτών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι επόμενες δικογραφίες που βρίσκονται στο δρόμο για τη βουλή, το μέτωπο με την Κοβέσι που μια ανοίγει και μία κλείνει, ο πληθωρισμός που καλπάζει, τα ενοίκια που δεν πέφτουν ...

Το timing βαραίνει το κλίμα

Τα μέτωπα αυξάνονται στο χειρότερο δυνατό timing.

Διότι σε άλλη χρονική στιγμή η οργισμένη επιστολή των «5» βουλευτών της Ν.Δ. θα περνούσε στα ψιλά. Ενώ τώρα δημιούργησε αίσθηση. Μεγαλύτερη από την διήμερη επίσκεψη Μακρόν που εξαντλήθηκε το τρίτο 24ωρο.

Η επιστολή των «5» καθίσταται από χθες μέρος της προεκλογικής καμπάνιας της αντιπολίτευσης.

Όχι τυχαία. Διότι η κοινή γνώμη – όπως δείχνουν και οι δημοκοπήσεις που φέρνουν τη Ν.Δ από το 40% στο 27%- βιώνουν στο πετσί τους τα προβλήματα. Από την ακρίβεια μέχρι τις απέραντες δυσλειτουργίες του κράτους κάθε φορά που έρχονται σε επαφή μαζί τους. Και με τις υποθέσεις διαφθοράς και σκανδάλων να κλονίζουν την εμπιστοσύνη τους προς την κυβέρνηση σε θέματα που συνδέονται με αυτή καθ’ αυτή τη δημοκρατία.

Προσπάθεια διαχωρισμού των όρων «διαφθορά» και «σκάνδαλα»

Στο Μαξίμου ο κίνδυνος έχει επισημανθεί. Γι αυτό και ο πρωθυπουργός στο υπουργικό Συμβούλιο χθες επιχείρησε να διαχωρίσει τα «σκάνδαλα» και την «διαφθορά» από την κυβέρνηση. Με το επιχείρημα ότι η «διαφθορά» προϋποθέτει χρηματικό όφελος που στην περίπτωση των βουλευτών – όπως είπε- δεν ισχύει. Και το «σκάνδαλο» προϋποθέτει παραβίαση της νομιμότητας που επίσης – όπως είπε ο πρωθυπουργός- δεν ισχύει για τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές.

Αναπάντητα ερωτήματα «γαλάζιων» βουλευτών

«Και τότε ας μας πει κάποιος. Ποιος διόρισε τους έξι Προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Προεδρία των οποίων δρούσε η μαφία; Εμείς ή η κυβέρνηση; Και τι έκανε το Επιτελικό κράτος για να διορθώσει την κατάσταση;» αναρωτιούνται βουλευτές της Ν.Δ.

Κατ’ αναλογία θέτουν σειρά ερωτημάτων και για τα υπόλοιπα θέματα. «Αφού η κυβέρνηση δεν πιστεύει ότι υπάρχει διαφθορά στην περίπτωση μας γιατί μας στέλνει στην δικαιοσύνη; Και ποιος είναι ο λόγος που αποφεύγει νέα έρευνα για τις υποκλοπές εφόσον δεν υπάρχει παραβίαση της νομιμότητας;» διερωτώνται οι βουλευτές και δίνουν ραντεβού με την κυβέρνηση στην συνεδρίαση της Κ.Ο. της Ν.Δ στις 7 Μαΐου.