Το δημοσίευμα καταλήγει ότι οι νέες αποκαλύψεις ενδέχεται να αναζωπυρώσουν το ενδιαφέρον για περαιτέρω κοινοβουλευτική και δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς και για πιθανή κλήση του Ταλ Ντίλιαν ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Νέα διάσταση στην υπόθεση του λογισμικού παρακολούθησης Predator δίνει δημοσίευμα του «Βήματος», σύμφωνα με το οποίο η πλευρά του ισραηλινού επιχειρηματία Ταλ Ντίλιαν υποστηρίζει ότι διαθέτει έγγραφα ελληνικών κρατικών υπηρεσιών που λειτουργούσαν ως «συστατικές επιστολές» για την αποτελεσματική χρήση του συστήματος στην Ελλάδα, με σκοπό να διευκολυνθεί η πώλησή του σε τρίτες χώρες.

Κατά το δημοσίευμα, τα συγκεκριμένα έγγραφα αποτελούν ένα από τα τρία βασικά στοιχεία που φέρεται να επικαλείται η πλευρά Ντίλιαν, μαζί με συμφωνητικό συνεργασίας του 2020 μεταξύ της Intellexa και της ΕΥΠ, καθώς και ηλεκτρονική αλληλογραφία με Έλληνες κρατικούς υπαλλήλους για τεχνικά και διαχειριστικά ζητήματα σχετικά με τη χρήση του λογισμικού.

Οι πληροφορίες αυτές, εφόσον επιβεβαιωθούν, ενισχύουν τους ισχυρισμούς περί διασύνδεσης της Intellexa με κρατικές υπηρεσίες και αμφισβητούν την εκδοχή ότι η χρήση του Predator αποτέλεσε αποκλειστικά ιδιωτική πρωτοβουλία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα έγγραφα εμφανίζουν το λογισμικό ως επιχειρησιακά επιτυχημένο και αξιοποιήθηκαν για την υποστήριξη εξαγωγών προς χώρες όπως το Σουδάν, η Μαδαγασκάρη και η Ουκρανία.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι μεταξύ των εγγράφων περιλαμβάνονται πιστοποιητικά όπως Reference Certificate, Certificate of Good Performance και Government User Certificate, τα οποία φέρεται να εκδόθηκαν την περίοδο 2020-2021 μέσω του υπουργείου Εξωτερικών στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης εξαγωγών προϊόντων διττής χρήσης.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην εμπλοκή της εταιρείας Krikel σε ορισμένες από τις εξαγωγικές διαδικασίες, ενώ υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο του 2023 είχε αναγνωριστεί επισήμως από την τότε πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών η χορήγηση άδειας εξαγωγής του Predator προς το Σουδάν.

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Το δημοσίευμα καταλήγει ότι οι νέες αποκαλύψεις ενδέχεται να αναζωπυρώσουν το ενδιαφέρον για περαιτέρω κοινοβουλευτική και δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς και για πιθανή κλήση του Ταλ Ντίλιαν ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.