«Είχαν δωθεί προφορικές οδηγίες από το γραφείο του κ. Σμυρλή προκειμένου να μην υπάρχουν καθυστερήσεις και να καταβάλλεται προσπάθεια απλούστευσης της διαδικασίας».

Νέες «βόμβες» για την υπόθεση των υποκλοπών και την «εξαγωγή» του Predator από την Ελλάδα προς άλλες χώρες. Όπως αποκαλύπτει ο Ζαχαρίας Κεσσές και σε συνέχεια του δημοσιεύματος του «Βήματος», είχαν δωθεί «προφορικές οδηγίες από το γραφείο του κ. Σμυρλή προκειμένου να μην υπάρχουν καθυστερήσεις και να καταβάλλεται προσπάθεια απλούστευσης της διαδικασίας».

Όπως σημειώνει ο κ. Κεσσές: «Σύμφωνα με την ΕΔΕ διαπιστώθηκε ότι «παραβλέφθηκαν οι προβλέψεις του Κανονισμού 2021/821, που αναφέρεται στην ανάγκη να λαμβάνονται υπόψιν κατά τη χορήγηση των αδειών τα ανθρώπινα δικαίωμα, ο προβληματισμός για την τελική χρήση του προϊόντος, ο κίνδυνος εκτροπής, η εσωτερική καταστολή και η διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.»

-Ο κ. Σμυρλής παρά τις διαπιστώσεις της ΕΔΕ ουδέποτε ελέγχθηκε για την υπογραφή των εξαγωγών του Predator, ενώ δεν εξετάστηκε καν ως μάρτυρας. Αντίθετα επιβραβεύτηκε με τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, μολονότι επι των ημερών του αβίαστα υπέγραψε πολλαπλώς για την εξαγωγή του κατασκοπευτικού λογισμικού με το οποίο παγιδεύτηκε μεταξύ άλλων ο προϊστάμενος του στο Υπουργείο Εξωτερικών εκείνη την περίοδο Νίκος Δένδιας.

-Αντίστοιχα και ο τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Θεμιστοκλής Δεμίρης επιβραβεύτηκε με την ανάθεση των καθηκόντων του Διοικητή της ΕΥΠ.

Επισυνάπτω τα έγγραφα της άγνωστης μέχρι σήμερα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, η οποία αναγνώστηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών».

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Ολόκληρη η ανάρτηση Κεσσέ

{https://x.com/zackesses/status/2066154689675022464}