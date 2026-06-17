«Μπορεί να συνεχίσει ωστόσο α συμπαθεί τον Μπολσονάρου» είπε ο πρόεδρος της Βραζιλίας στέλνοντας σκληρό μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Ελπίζω μόνο ο Τραμπ να μην παραβιάσει τον κώδικα δεοντολογίας μεταξύ εθνών που επιθυμούν να σέβονται την κυριαρχία τους» δήλωσε από το Εβιάν και τη Σύνοδο Κορυφής των G7, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, σε ένα σκληρό μήνυμα προς τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος δήλωσε ότι ο Τραμπ «δεν πρέπει να αναμειχθεί στις εκλογές της Βραζιλίας», οι οποίες αναμένεται να γίνουν τον Οκτώβριο.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τη σύνοδο κορυφής της G7, συμπλήρωσε πως ο Αμερικανός πρόεδρος δικαιούται να έχει «ιδεολογικές προτιμήσεις» αλλά «οι βραζιλιάνικες εκλογές είναι ζήτημα της Βραζιλίας».

«Ελπίζω μόνο ότι ο Τραμπ δεν θα παραβιάσει τον κώδικα δεοντολογίας μεταξύ εθνών που επιθυμούν να σέβονται την κυριαρχία τους. Όσο για μένα, μπορεί να συνεχίσει να συμπαθεί τον Μπολσονάρου...Αλλά μην παρεμβαίνει στις εκλογές της Βραζιλίας» είπε χαρακτηριστικά.

{https://x.com/VoxEthicabr/status/2067325213654528019}

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Ο Λούλα διεκδικεί για τέταρτη φορά την προεδρία ια βασικός του αντίπαλος θα είναι ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, ο γιος του ακροδεξιού πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου.