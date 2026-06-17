Ο Ντόναλντ Τραμπ φυσικά δεν θα μπορούσε να αρνηθεί μία πρόσκληση για gala στο παλάτι.

Για έναν πρόεδρο που συνδέει τον εαυτό του με «βασιλικό αίμα» - έχει ισχυριστεί ότι έχει συγγένεια με τη βρετανική βασιλική οικογένεια - και που έχει διακοσμήσει με χρυσό μέχρι και τα μπάνια του Λευκού Οίκου, οι Βερσαλλίες για τον Ντόναλντ Τραμπ είναι το ιδανικό μέρος για να δειπνήσει.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, γνωρίζει ότι ο Τραμπ αγαπά τον πλούτο. Ίσως και για αυτό να «έκλεισε» απόψε τις Βερσαλλίες για να παραθέσει δείπνο στον Αμερικανό πρόεδρο αλλά και τους ηγέτες της G7 plus, για να τιμήσουν την «άνευ προηγουμένως σύγκλισή» τους μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου Κορυφής στο Εβιάν.

{https://www.youtube.com/watch?v=MhJUS-OBcmY}

Ίσως αυτό το δείπνο να ήταν και ο τρόπος του Μακρόν να «πείσει» τον Τραμπ να παραμείνει στη Σύνοδο και τις τρεις μέρες και να μην αποχωρήσει όπως έχει κάνει στο παρελθόν πλήττοντας τις σχέσεις ΗΠΑ - Ευρώπης.

{https://x.com/BFMTV/status/2067320721911447727}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι Βερσαλλίες είναι έτοιμες να υποδεχθούν τους ηγέτες και ο Εμανουέλ και η Μπριζίτ Μακρόν είναι εκεί για να τους καλωσορίσουν. Το δείπνο είχε προγραμματιστεί για τις 20:30 (ώρα Γαλλίας) αλλά υπάρχει καθυστέρηση λόγω Τραμπ, ο οποίος δεν θα μπορούσε να αφήσει τον Μακρόν να «κλείσει» τη Σύνοδο Κορυφής και έτσι αποφάσισε να δώσει συνέντευξη Τύπου και ο ίδιος μετά τον Γάλλο πρόεδρο.

{https://x.com/franceinfo/status/2067316520280092907}

Βέβαια, το δείπνο στις Βερσαλλίες δεν είναι κάποια ιδιαίτερη περίσταση επειδή είναι ο Τραμπ. Το διάσημο παλάτι είναι ένα πολύτιμο εργαλείο της διπλωματίας της Γαλλικής Δημοκρατίας και έχει φιλοξενήσει αρκετές φορές παγκόσμιους ηγέτες.

{https://www.youtube.com/watch?v=xHZIa3vNFho}

{https://x.com/France24_fr/status/2067283871511478464}