Η νέα επίθεση ήρθε από την πλευρά του Αμερικανού πρόεδρου ο οποίος μέσω μιας ανάρτησης στο Truth Social ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να ξαναγίνει φίλος με την Ιταλίδα πρωθυπουργό.

Νέα ένταση ξέσπασε μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι με αφορμή δηλώσεις και μια φωτογραφία τους στο πρόσφατο G7 στη Γαλλία.

Ο Τραμπ, μέσω δημόσιων τοποθετήσεών του, υποστήριξε ότι η Μελόνι επιδιώκει να αποκαταστήσει τις σχέσεις τους, προκειμένου –όπως είπε– να ενισχύσει τη δημοτικότητά της στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό της Ιταλίας. «Θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ανεβάσει τα νούμερά της. Όχι, ευχαριστώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, κλιμακώνοντας τη ρητορική του απέναντι στην Ιταλίδα πρωθυπουργό.

Η ίδια από την πλευρά της απάντησε πως: «Η φιλία μου μαζί σας δεν βοήθησε την δημοτικότητά μου και ούτε εξαρτάται από την σχέση μαζί σας. Εξαρτάται από την ικανότητά μου να υπερασπίζομαι τα εθνικά συμφέροντα της Ιταλίας, κάτι που έκανα ανέκαθεν. Πρόεδρε Τραμπ, οι συνεχείς αυτές επιθέσεις δεν έχουν νόημα» έγραψε η Ιταλίδα πρωθυπουργός στο διαδίκτυο.

«Το ίδιο ισχύει και για τις αμερικανικές βάσεις στην Ιταλία. Η χρήση τους ρυθμίζεται από συνθήκες τις οποίες σεβαστήκαμε παντα και που δεν θα παραβιαστεί όσο είμαι πρωθυπουργός. Η Ιταλία παραμένει μια κυρίαρχη χώρα. Σε κάθε περίπτωση, η δημοτικότητά μου σεν σας αφορά. Σας συμβουλεύω να επικετρωθείτε στην δική σας», πρόσθεσε η Τζόρτζια Μελόνι.

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{https://x.com/GiorgiaMeloni/status/2067917590945788408}

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται στον απόηχο μιας ευρύτερης δημόσιας αντιπαράθεσης για όσα ειπώθηκαν σχετικά με συνάντησή τους στο περιθώριο της συνόδου, με τη Μελόνι να απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Τραμπ περί προσωπικών αιτημάτων για φωτογραφίες, κάνοντας λόγο για ανακρίβειες.