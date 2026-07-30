Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίστηκαν πως η κίνηση αυτή ήταν αντίποινα για την πρόσφατη αμερικανική επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών μελών της ίδιας οικογένειας, ανάμεσά τους ένα παιδί, στο ιρανικό νησί Qeshm στα Στενά του Ορμούζ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν εξέδωσαν ανακοίνωση όπου ισχυρίζονται ότι σκότωσαν προσωπικό των ΗΠΑ και κατέστρεψαν F35 στην επίθεση που έκαναν σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία.

Η παραστρατιωτική οργάνωση ισχυρίστηκε ότι σκότωσε «έναν αριθμό Αμερικανών» - χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πόσους - κατά την επίθεση στην αεροπορική βάση Al-Azraq Air Base στην ανατολική Ιορδανία και ότι κατέστρεψαν τρία μαχητικά F35.

Τη δήλωσή τους δημοσιοποίησε στο Telegram το Sepah News, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν όπου ανέφερε πως η αεροπορική τους μονάδα «επιτέθηκε στη ράμπα ανάπτυξης και στο υπόστεγο συντήρησης των αμερικανικών εχθρικών μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην αεροπορική βάση Al-Azraq με αρκετούς βαλλιστικούς πυραύλους, καταστρέφοντας ολοσχερώς τρία αεροσκάφη F-35» και προκαλώντας ζημιές σε ακόμα τρία.

Πρόσθεσαν πως η κίνησή τους αυτή ήταν αντίποινα στην πρόσφατη αμερικανική επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών μελών της ίδιας οικογένειας, ανάμεσά τους ένα παιδί, στο ιρανικό νησί Qeshm στα Στενά του Ορμούζ.

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Το CBS σχολιάζει πως οι Φρουροί της Επανάστασης και τα Ιρανικά κρατικά Μέσα συχνά υπερβάλλουν σε ό,τι αφορά στις επιτυχίες τους στο πεδίο της μάχης. Την ίδια ώρα δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση από τον αμερικανικό στρατό.

Ωστόσο, παρά την κλιμάκωση των επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν το Πακιστάν επιμένει ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών συνεχίζονται κανονικά.

Ορκίζεται αντίποινα ο Τραμπ

Αργά το βράδυ της Τετάρτης ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, μετά τις ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία αλλά και αργότερα σε αμερικανικών συμφερόντων πλοίο σε αιγυπτιακό λιμάνι ορκίστηκε ότι θα υπάρξουν σκληρά αντίποινα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε τις απειλές που είχε εξαπολύσει νωρίτερα σε παρέμβασή του στο Fox News και από το Οβάλ Γραφείο τόνισε πως ενημερώθηκε για τη νέα επίθεση και «θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά επειδή είναι η σειρά μας. Ξέρουν ότι έρχεται (η επίθεση)».

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση κατά αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία το βράδυ της Τετάρτης. Όλοι οι βαλλιστικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από τις αμερικανικές δυνάμεις.

«Μας ζητούν να μην το κάνουμε» είπε ο Τραμπ για τα αμερικανικά αντίποινα και πρόσθεσε πως όλες οι επιθέσεις που έκανε το Ιράν «έπεσαν στο έδαφος».

«Αλλά παρ' όλα αυτά το έκανα, οπότε είναι η σειρά μας», συνέχισε ο Τραμπ και τόνισε πως «θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία κάποια στιγμή. Αλλά θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά».

Αργότερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από διαφορετική ομάδα της ιρανικής ηγεσίας από τους αξιωματούχους με τους οποίους έχουν συνομιλήσει οι ΗΠΑ. «Ήταν μια διαφορετική ομάδα από αυτήν με την οποία έχουμε να κάνουμε», είπε και επισήμανε πως «Έχουν ήδη ζητήσει συγγνώμη, αλλά ξέρετε ότι πρέπει να τους χτυπήσουμε λίγο».

Έκρηξη στο λιμάνι της Αιγύπτου

Το απόγευμα της Πέμπτης σημειώθηκε έκρηξη στο λιμάνι Νταμιέτα της Αιγύπτου, με την εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey να κάνει λόγο για πλήγμα drone σε αμερικανικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλοιο LNG. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Ambrey, δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα παρά μόνο υλικές ζημιές, ενώ δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ανάληψη ευθύνης.

Η εταιρεία παροχής λιμενικών υπηρεσιών Inchcape ενημέρωσε πως ξέσπασε πυρκαγιά σε δύο δεξαμενόπλοια με LNG στο λιμάνι.

{https://x.com/HormuzLetter/status/2082513830060392629}

Το drone, σύμφωνα με το Reuters, χτύπησε το πλωτό δεξαμενόπλοιο Energos Winter, προκαλώντας πυρκαγιά που εξαπλώθηκε σε ένα άλλο πλοίο, το Gaslog Salem, ανέφεραν τρεις εμπορικές πηγές που γνωρίζουν το περιστατικό.

Το Energos Winter φέρεται να χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στη δεξιά πλευρά του. Ακολούθησε πυρκαγιά η οποία πολύ σύντομα έσβησε, δήλωσε η βρετανική ομάδα διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard.

«Θα τους χτυπήσουμε σκληρά»

Νωρίτερα ο Τραμπ δήλωσε στο Fοx News ότι η απάντηση των ΗΠΑ μετά την επίθεση ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία θα είναι σκληρή.

«Θα τους χτυπήσουμε (πάρα πολύ σκληρά) είπε την Τετάρτη ο Τραμπ μιλώντας στο Fox News και χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα έντονο και απειλητικό ύφος.

«Θα τους χτυπήσουμε σκληρά. Θα δεχτούν πλήγμα μας» είπε φανερά εκνευρισμένος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν μόλις λίγα λεπτά για να απαντήσουν στην επίθεση έκπληξη και να καταρρίψουν τους εισερχόμενους πυραύλους πριν βρουν τους στόχους τους. Είπε πως το βίντεο δείχνει το προσωπικό των ΗΠΑ να φωνάζει σε πραγματικό χρόνο τις συντεταγμένες για την αναχαίτιση.

{https://x.com/CENTCOM/status/2082231500318114110}

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ακόμα πως οι κοινές στρατιωτικές επιθέσεις ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας κατ΄των Χούθι στο Ιράκ συντονίστηκαν από την ιρανική κυβέρνηση. Χαρακτήρισε τους Χούθι ως «καρκίνο του κόσμου» και είπε εξετάζει επιπλέον προειδοποιήσεις κατά όσων συνεργάζονται με τους Ιρανούς.

Με πληροφορίες του NYTimes/CNN/FOX/Reuters