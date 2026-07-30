Η αφιέρωση της Χριστίνας Παππά στη μητέρα της λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις για τη σχέση τους.

Το απόγευμα της Πέμπτης 30 Ιουλίου, η Χριστίνα Παππά επέστρεψε με μία νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, η οποία, όπως όλα δείχνουν, είναι αφιερωμένη στη μητέρα της.

Η ίδια, λίγες ημέρες νωρίτερα, σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, είχε μιλήσει για τη σχέση που διατηρεί με τη μητέρα της και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με την επικοινωνία τους.

Μέσω της τοποθέτησής της, χαρακτήρισε τη μητέρα της «χειριστική», αποκαλύπτοντας πως, παρά την αγάπη που της τρέφει, η συμπεριφορά της την έχει επηρεάσει και την έχει κουράσει συναισθηματικά.

Η ανάρτησή της φαίνεται πως συγκέντρωσε αρκετά σχόλια, με αποτέλεσμα η Χριστίνα Παππά, το απόγευμα της Τετάρτης, να προχωρήσει σε μία νέα δημοσίευση προκειμένου να εξηγήσει εκ νέου την τοποθέτησή της και να απαντήσει σε όσους έσπευσαν να αφήσουν ένα αρνητικό σχόλιο.

Η νέα ανάρτηση της Χριστίνας Παππά στο Instagram

Το απόγευμα της Πέμπτης 30 Ιουλίου, η Χριστίνα Παππά, θέλησε να μοιραστεί ορισμένες φωτογραφίες με τη μητέρα της, εστιάζοντας στην αγάπη που της τρέφει παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στη μεταξύ τους σχέση.

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«Αχ! Τη μητέρα μου την αγαπώ διότι με γέννησε, με μεγάλωσε μέχρι τα 16 μου που γέννησα! Την αγαπώ και μπορώ να σκοτώσω άνθρωπο αν την πειράξει κάποιος! Δεν σημαίνει ότι μου ταιριάζει ο χαρακτήρας της!

Όπως σε κάθε οικογένεια, και από ότι είδα σε πολλές δυστυχώς και σας συμπάσχω, μπορεί να υπάρχει ένα προβληματικό μέλος! Εγώ είπα αυτά που νιώθω και είναι αλήθεια, διότι σαν παιδί της μάνας μου πονάω!

Δεν σημαίνει ότι δεν την αγαπώ, και πάντα την δικαιολογώ διότι είναι μια κουρασμένη και πονεμένη γυναίκα! Απλά αυτές οι κατσαρίδες που βγήκαν από τον βόθρο και γράψανε σε αναδημοσιεύσεις διότι στο δικό μου δεν μπορούν, τους έχω κάνει block, τους λυπάμαι αυτούς τους πραγματικά τοξικούς για την μίζερη ζωή τους!

Οι πραγματικοί, αληθινοί άνθρωποι, όλοι βιώνουμε καταστάσεις , είτε καλές , είτε κακές! Προσπαθούμε πάντα να δούμε την καλή πλευρά των καταστάσεων και να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση! Εγώ τουλάχιστον νιώθω αληθινός αυθεντικός άνθρωπος χωρίς ψευτιές μέσα μου! Μαμά σ’ αγαπώ και ας με ταλαιπωρείς. Να με έχει καλά η Παναγία να είμαι δυνατή, να το παλεύω όσο μπορώ! Καλή συνέχεια σε όλους!».

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