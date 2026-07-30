Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 50,8 εκατ. ευρώ για τη Euronext Athens

Αύξηση εσόδων και κερδοφορίας κατέγραψε η Euronext Athens κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία.

Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 50,8 εκατ. ευρώ, έναντι 32,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 56,3%. Το λειτουργικό κόστος ανήλθε στα 15,9 εκατ. ευρώ, από 14,4 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 10,4%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 34,9 εκατ. ευρώ, έναντι 18,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας αύξηση 92,8%.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 27 εκατ. ευρώ, από 13,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 100%. Παράλληλα, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν στα 32,7 εκατ. ευρώ, έναντι 15,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 107%.

Ο κύκλος εργασιών της Euronext Athens διαμορφώθηκε στα 53,3 εκατ. ευρώ, από 34 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Από το σύνολο, το 71,5% προήλθε από δικαιώματα συναλλακτικής δραστηριότητας και μετασυναλλακτικές υπηρεσίες, το 16,2% από νέες εισαγωγές και υπηρεσίες προς εισηγμένες εταιρείες και το 12,3% από υπηρεσίες τεχνολογίας.

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Σε ό,τι αφορά την εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών ανήλθε στα 342,6 εκατ. ευρώ, έναντι 197,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 73,3%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από το 2007.

Η μέση κεφαλαιοποίηση της αγοράς διαμορφώθηκε στα 161 δισ. ευρώ, από 116,5 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση 38,2%. Στο τέλος του εξαμήνου, η συνολική κεφαλαιοποίηση ανερχόταν σε 182,5 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 55,8 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2025.

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου διαμορφώθηκε στο 68,6% στο τέλος Ιουνίου, ποσοστό που, σύμφωνα με την Euronext Athens, αποτελεί ιστορικό υψηλό. Στην αγορά Παραγώγων, ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών αυξήθηκε κατά 97,9%, στις 102.100 συμβάσεις, από 51.600 το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Παράλληλα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2026 αυξημένος κατά 31,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Κατά το ίδιο διάστημα αντλήθηκαν μέσω της αγοράς συνολικά κεφάλαια ύψους 6,1 δισ. ευρώ. Από αυτά, 5,4 δισ. ευρώ αφορούσαν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και 750 εκατ. ευρώ εκδόσεις ομολόγων. Στα στοιχεία του εξαμήνου περιλαμβάνεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ ύψους 4,2 δισ. ευρώ, την οποία η Euronext Athens αναφέρει ως τη μεγαλύτερη μη τραπεζική αύξηση κεφαλαίου των τελευταίων 20 ετών.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext Athens, Γιάννος Κοντόπουλος, ανέφερε ότι η αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας, η άντληση κεφαλαίων και η συμμετοχή των ξένων επενδυτών αποτυπώνουν τη δραστηριότητα που καταγράφηκε στην ελληνική κεφαλαιαγορά κατά το πρώτο μισό του έτους.