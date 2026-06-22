Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η IDEAL Holdings θα παραμείνει πλειοψηφικός μέτοχος, διατηρώντας έμμεσα ποσοστό 52,5% στην εταιρεία, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της δέσμευση στη μελλοντική πορεία της Αττικά Πολυκαταστήματα.

Στην τελική ευθεία για την εισαγωγή των μετοχών της στο Euronext Athens εισέρχεται η Αττικά Πολυκαταστήματα, μέλος της IDEAL Holdings, παρουσιάζοντας ένα επενδυτικό αφήγημα που συνδυάζει ισχυρή κερδοφορία, γενναιόδωρη μερισματική πολιτική και ένα φιλόδοξο αναπτυξιακό σχέδιο για την επόμενη πενταετία.

Η δημόσια προσφορά των μετοχών της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 26 Ιουνίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης στο Euronext Athens έχει προγραμματιστεί για τις 2 Ιουλίου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η IDEAL Holdings θα παραμείνει πλειοψηφικός μέτοχος, διατηρώντας έμμεσα ποσοστό 52,5% στην εταιρεία, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της δέσμευση στη μελλοντική πορεία της Αττικά Πολυκαταστήματα.

Κεντρικό στοιχείο της επενδυτικής πρότασης αποτελεί η δέσμευση για διανομή μερίσματος τουλάχιστον 60% των καθαρών κερδών μετά φόρων. Ο εκτελεστικός πρόεδρος της IDEAL Holdings, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, ανέφερε ότι η πολιτική αυτή θα εφαρμοστεί υπό την προϋπόθεση ότι τα οικονομικά αποτελέσματα θα διατηρηθούν στα επίπεδα του 2025 ή θα εμφανίσουν υποχώρηση έως 5%. Με βάση τις προβλέψεις για καθαρά κέρδη περίπου 15,4 εκατ. ευρώ το 2025, η δέσμευση αυτή μεταφράζεται σε ετήσιες διανομές τουλάχιστον 12 εκατ. ευρώ προς τους μετόχους. Η διοίκηση εκτιμά ότι η συγκεκριμένη στρατηγική θα προσφέρει ιδιαίτερα ελκυστική μερισματική απόδοση, ενισχύοντας το επενδυτικό προφίλ της εταιρείας σε μια περίοδο όπου οι αγορές αναζητούν επιχειρήσεις με σταθερές ταμειακές ροές και προβλέψιμη απόδοση κεφαλαίων. Παράλληλα, οι βασικοί μέτοχοι έχουν δεσμευθεί με ρήτρα lock-up διάρκειας 180 ημερών να μην προχωρήσουν σε πωλήσεις μετοχών μετά την εισαγωγή, κίνηση που αποσκοπεί στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και στη διασφάλιση της σταθερότητας της μετοχής κατά το πρώτο διάστημα διαπραγμάτευσης. Ο κ. Παπακωνσταντίνου χαρακτήρισε την εισαγωγή της Αττικά Πολυκαταστήματα ως «την αρχή ενός νέου κύκλου» για την εταιρεία, σημειώνοντας ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Όπως ανέφερε, το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα ισχυρό, καθώς η ζήτηση για τις μετοχές εμφανίζεται πολλαπλάσια της προσφοράς, παρά το γεγονός ότι δεν παρέχεται έκπτωση στην τιμή διάθεσης.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Δημοσθένης Μπούμης, υπογράμμισε ότι η Αττικά Πολυκαταστήματα διαγράφει μια σταθερά αναπτυξιακή και κερδοφόρα πορεία για περισσότερα από 20 χρόνια. Όπως τόνισε, η εταιρεία εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης, διαθέτοντας ισχυρές ταμειακές ροές, σαφές στρατηγικό σχέδιο και στοχευμένες επενδύσεις που ενισχύουν περαιτέρω τη θέση της στην αγορά του premium retail. Σημαντικό μέρος της στρατηγικής της εταιρείας αποτελεί το επενδυτικό πρόγραμμα «Elevation Project», το οποίο υλοποιείται από το 2021. Μόνο την τελευταία τριετία έχουν επενδυθεί 21 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών, της εμπορικής πρότασης και της εμπειρίας πελάτη. Παράλληλα, το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης για την περίοδο 2026-2030 προβλέπει επενδύσεις ύψους 7 εκατ. ευρώ ετησίως, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στην αγορά premium και luxury retail μέσω οργανικής ανάπτυξης, νέων επενδύσεων και διεύρυνσης της ψηφιακής της παρουσίας.

Η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 8% και διαμορφώθηκαν στα 53 εκατ. ευρώ, τα συγκρίσιμα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 2% στα 3,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 7%, φθάνοντας τα 2 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η εταιρεία διατηρεί καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ύψους 12,3 εκατ. ευρώ, στοιχείο που ενισχύει τη χρηματοοικονομική της ευελιξία.

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Σε επιχειρησιακό επίπεδο, τα φυσικά καταστήματα της Αττικά Πολυκαταστήματα υποδέχθηκαν 1,6 εκατ. επισκέπτες κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ το ηλεκτρονικό κατάστημα κατέγραψε αύξηση εσόδων κατά 40%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ψηφιακής στρατηγικής της εταιρείας. Η διοίκηση εκτιμά ότι οι προοπτικές του κλάδου παραμένουν ιδιαίτερα θετικές, καθώς η ανάπτυξη του τουρισμού υψηλής αξίας, η αναβάθμιση της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ως premium προορισμών και το αυξανόμενο ενδιαφέρον διεθνών οίκων για την ελληνική αγορά δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας.