Τα αυξημένα κόστη του Euronext Athens και η εταιρική αναδιάρθρωση, η Eurobank και τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, ένας Εμίρης φεύγει, μία Εμίρη μένει, η Titan και μια ανατροπή σε εκποίηση ακινήτου στη Φιλοθέη

Το Euronext Athens

Η έντονη άνοδος της χρηματιστηριακής δραστηριότητας στο πρώτο εξάμηνο του 2026 υπερκάλυψε τις πιέσεις από το αυξημένο κόστος για την Euronext Athens Holding, επιτρέποντας στον Όμιλο του πρώην Χρηματιστήριου Αθηνών να εμφανίσει σημαντική αύξηση εσόδων και κερδών.

Πίσω, ωστόσο, από τα κέρδη καταγράφεται άνοδος σε επιμέρους λειτουργικές δαπάνες, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρουσιάζει το κόστος προσωπικού και το κόστος εξωτερικών συνεργατών. Τα συνολικά έξοδα προσωπικού αυξήθηκαν, παρά το γεγονός ότι ο Όμιλος απασχολούσε λιγότερους εργαζομένους σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Οι δαπάνες προσωπικού διαμορφώθηκαν στα 9,42 εκατ. ευρώ από 8,82 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση περίπου 6,8%, την ώρα που ο αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε στους 235 από 248. Πίσω από την αύξηση αυτή βρίσκονται κυρίως οι αποζημιώσεις αποχώρησης και οι μεταβλητές αμοιβές. Οι αποζημιώσεις λόγω αποχώρησης προσωπικού αυξήθηκαν στις 375.000 ευρώ από μόλις 19.000 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ οι μεταβλητές αποδοχές έφτασαν τις 478.000 ευρώ από 62.000 ευρώ. Οι λοιπές παροχές προσωπικού αυξήθηκαν επίσης, στις 808.000 ευρώ από 737.000 ευρώ. Αντίθετα, οι σταθερές αποδοχές υποχώρησαν στα 6,69 εκατ. ευρώ από 6,95 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκε και το κόστος εξωτερικών συνεργατών, με τις αμοιβές συμβούλων να φτάνουν τις 447.000 ευρώ από 288.000 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 55%. Παράλληλα, τα λοιπά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση 17,8%. Το αυξημένο κόστος, πάντως, πέρασε σε δεύτερη μοίρα λόγω της εκρηκτικής αύξησης της δραστηριότητας στο Χρηματιστήριο.

Η συνολική αξία συναλλαγών αυξήθηκε κατά 70,7%, στα 40,8 δισ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών ενισχύθηκε κατά 73,3%, στα 342,6 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 56,7%, στα 53,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 34,9 εκατ. ευρώ από 18,1 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 27 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 100,6%.

Εταιρική αναδιάρθρωση

Παραμένουμε στα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς η Euronext Athens Holding προχωρά σε αναδιάρθρωση της εταιρικής της δομής, μεταφέροντας σε ξεχωριστή θυγατρική τη δραστηριότητα που αφορά τη λειτουργία και τη διαχείριση των αγορών μετοχών και παραγώγων. Ειδικότερα, ο κλάδος του «Διαχειριστή Αγοράς», που περιλαμβάνει τις ρυθμιζόμενες αγορές αξιών και παραγώγων και τον Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, θα περάσει στην Euronext Athens Μονοπρόσωπη ΑΕ, η οποία ανήκει κατά 100% στην Euronext Athens Holding. Μαζί θα μεταφερθούν τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία, οι συμβάσεις, τα συστήματα και το προσωπικό. Στόχος είναι να διαχωριστούν οι δραστηριότητες διαχείρισης της αγοράς από εκείνες της εταιρείας συμμετοχών, ακολουθώντας το μοντέλο λειτουργίας του Ομίλου Euronext. Η νέα εταιρεία θα λειτουργεί ως ξεχωριστή, εποπτευόμενη οντότητα, γεγονός που αναμένεται να διευκολύνει τόσο την εποπτεία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όσο και την ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων στον όμιλο Euronext. Η απόσχιση δεν αναμένεται να επηρεάσει τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη, καθώς η δραστηριότητα παραμένει στον ίδιο όμιλο. Η διαδικασία ξεκίνησε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext Athens την 1η Ιουλίου 2026, ενώ στις 29 Ιουλίου εγκρίθηκε το σχέδιο της απόσχισης και της μεταφοράς του κλάδου στη θυγατρική. Μια λεπτομέρεια. Η νέα εταιρεία θα πρέπει να λάβει εκ νέου άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για να λειτουργήσει ως διαχειριστής αγοράς.

Η Eurobank και τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Μεγάλη είναι η ανταπόκριση των πελατών της Eurobank στη ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας, Φωκίωνα Καραβία. Όπως ανέφερε χθες στους αναλυτές ο CEO της τράπεζας, μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου τον Δεκέμβριο του 2025, περισσότεροι από τους μισούς δανειολήπτες που μπορούν να μπουν στη ρύθμιση έχουν ήδη κάνει το σχετικό βήμα. Συγκεκριμένα, έχει συμμετάσχει περίπου το 60% των δικαιούχων, ενώ τα δάνεια που έχουν ενταχθεί αντιστοιχούν σε πάνω από το 50% του συνολικού ποσού που μπορεί να ρυθμιστεί. Πρόκειται για δάνεια ύψους περίπου 800 εκατ. ευρώ. Για την Eurobank, το κόστος από τη μετατροπή αυτών των δανείων υπολογίζεται κατά μέσο όρο στο 16% με 18%. Ο Φωκίων Καραβίας εκτιμά ότι το ενδιαφέρον θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο τους επόμενους μήνες, καθώς η προθεσμία για την ένταξη στη ρύθμιση λήγει στα τέλη Σεπτεμβρίου. Η Διοίκηση της τράπεζας υπολογίζει ότι μέχρι τότε περίπου τα δύο τρίτα του συνολικού ποσού των δανείων που μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση θα έχουν τελικά ρυθμιστεί.

Ένας Εμίρης φεύγει, μία Εμίρη μένει

Αλλαγή σκυτάλης στο Wholesale Banking της Alpha Bank, με τον Ιωσήφ Κιουρούκογλου να αναλαμβάνει από τις 15 Σεπτεμβρίου 2026 τη θέση του Γιάννη Εμίρη ως Chief of Wholesale Banking και να εντάσσεται στην Εκτελεστική Επιτροπή της τράπεζας, με απευθείας αναφορά στον CEO του Ομίλου, Βασίλη Ψάλτη. Ο Γιάννης Εμίρης κατείχε τη θέση του Chief of Wholesale Banking της Alpha Bank από το 2019. Συνολικά δε, η επαγγελματική του πορεία στον Όμιλο ξεπερνά τα 35 χρόνια.Η αποχώρησή του, πάντως, κάθε άλλο παρά αιφνιδιαστική μπορεί να χαρακτηριστεί. Εδώ και περισσότερο από έξι μήνες ήταν γνωστό στο εσωτερικό της τράπεζας ότι ο Γιάννης Εμίρης επρόκειτο να αποχωρήσει. Υπό αυτή την έννοια, η ανακοίνωση της 30ής Ιουλίου δεν αποτέλεσε τόσο είδηση για όσους γνώριζαν τις εσωτερικές διεργασίες, όσο την επίσημη επιβεβαίωση μιας προδιαγεγραμμένης εξέλιξης.

Και ενώ ο Γιάννης Εμίρης ετοιμάζεται να κλείσει έναν κύκλο δεκαετιών στην τράπεζα, το επώνυμο Εμίρη δεν εξαφανίζεται ακριβώς από το οργανόγραμμα της τράπεζας. Στο δυναμικό της Alpha Bank παραμένει η εξαδέλφη του, Θάλεια Εμίρη, η οποία εντάχθηκε στην τράπεζα τον Δεκέμβριο του 2022 στη θέση της Chief Legal Officer. Είχε προηγηθεί η θητεία της στην Praxia Bank, όπου εργάστηκε ως νομική σύμβουλος από τον Σεπτέμβριο του 2018 έως τον Μάρτιο του 2020 δίπλα στην Αναστασία Σακελλαρίου. Σε κάθε περίπτωση, ο ένας Εμίρης αποχωρεί, αλλά μία Εμίρη μένει πίσω...

Titan: Πιέσεις στις ΗΠΑ

Πιέσεις στη μεγαλύτερη αγορά της, τις ΗΠΑ, αντιμετώπισε η Titan στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με τη Βόρεια Αμερική να εμφανίζει υποχώρηση κερδοφορίας. Το EBITDA μειώθηκε στα 148,3 εκατ. ευρώ από 158,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις προς εξωτερικούς πελάτες διαμορφώθηκαν στα 748,6 εκατ. ευρώ έναντι 753,2 εκατ. ευρώ. Η αδύναμη οικιστική αγορά, κυρίως στη Φλόριντα, αλλά και έκτακτα προβλήματα στο εργοστάσιο Pennsuco και στις εισαγωγές τσιμέντου επιβάρυναν τα αποτελέσματα. Μόνο οι έκτακτες αυτές επιπτώσεις κόστισαν πάνω από 6 εκατ. ευρώ σε EBITDA στο δεύτερο τρίμηνο. Την ίδια ώρα, αυξημένες εμφανίζονται οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Titan, μετά τις εξαγορές και το υψηλό επενδυτικό πρόγραμμα. Το καθαρό χρέος ανέβηκε στα 877 εκατ. ευρώ και ο δείκτης μόχλευσης στο 1,4 από 1,1 φορές τον Μάρτιο. Τα ταμειακά διαθέσιμα περιορίστηκαν στα 215,8 εκατ. ευρώ από 483,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, ενώ οι επενδυτικές εκροές έφθασαν τα 621,4 εκατ. ευρώ.

Nestlé: Νέα εταιρεία στην Ελλάδα

Νέα εταιρική παρουσία στην ελληνική αγορά δημιουργεί η Nestlé, με τη σύσταση της Waters and Premium Beverages (Greece) Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η οποία θα δραστηριοποιείται στον χώρο του νερού και των μη αλκοολούχων ποτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταχωρίστηκαν χθες στο ΓΕΜΗ, μοναδικός εταίρος είναι η ελβετική Société des Produits Nestlé S.A., η οποία ελέγχει το 100% της Waters and Premium Beverages. Το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο ορίστηκε στο συμβολικό ποσό των 10 ευρώ. Κύρια δραστηριότητα της νέας εταιρείας είναι το χονδρικό εμπόριο μεταλλικών και αεριούχων νερών, ενώ ως δευτερεύουσα δραστηριότητα δηλώνεται η παραγωγή τους. Ωστόσο, το καταστατικό προβλέπει ένα αρκετά ευρύτερο πεδίο δραστηριοτήτων, καθώς περιλαμβάνει την άντληση, εμφιάλωση, διανομή, εμπορία και πώληση φυσικού μεταλλικού νερού, ανθρακούχων ποτών και προϊόντων λειτουργικής ενυδάτωσης, καθώς και γενικότερα νερών και μη αλκοολούχων ποτών. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να συνεργάζεται ή να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις και να πραγματοποιεί συναλλαγές τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και με τρίτες χώρες. Διαχειριστής της νέας εταιρείας ορίστηκε ο Δημήτριος Χανιόγλου.

Αρνέλου 14

Ανατροπή σημειώθηκε στη διαδικασία εκποίησης οριζόντιας ιδιοκτησίας επί της οδού Αρνέλου 14 στη Φιλοθέη, η οποία ανήκει στη σχολάζουσα κληρονομιά της Μαρίας Ελένης Πολυδώρου. Αν και για το εν λόγω ακίνητο κατατέθηκε προσφορά ύψους 277.700 ευρώ, σχεδόν τριπλάσια της τιμής εκκίνησης, αυτή τέθηκε τελικά εκτός διαδικασίας λόγω ζητήματος με την εγγύηση που τη συνόδευε.

Για την εκποίηση του συγκεκριμένου ακινήτου είχαμε γράψει προ τετραμήνου με τη σχετική είδηση να συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον. Πρόκειται για κατοικία με δώμα στον τέταρτο όροφο, συνολικής επιφάνειας περίπου 46,78 τετραγωνικών μέτρων μετά την τακτοποίηση, η οποία τέθηκε προς εκποίηση υπό την εποπτεία του διορισμένου κηδεμόνα της σχολάζουσας κληρονομιάς, με τιμή εκκίνησης 96.000 ευρώ.

Η προθεσμία για την κατάθεση προσφορών έληξε στις 30 Ιουνίου 2026 και συνολικά υποβλήθηκαν επτά προσφορές, οι οποίες κυμαίνονταν από 110.000 έως 277.700 ευρώ. Η αποσφράγισή τους έγινε προ ημερών, με την υψηλότερη προσφορά να ξεχωρίζει με μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες. Το ποσό των 277.700 ευρώ ήταν κατά 181.700 ευρώ υψηλότερο από την τιμή εκκίνησης, δηλαδή αυξημένο κατά περίπου 189%, και αντιστοιχούσε σε τίμημα περίπου 5.936 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη προσφορά δεν έγινε τελικά δεκτή. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο, συνοδευόταν από γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ), το οποίο, κατόπιν ελέγχου, κρίθηκε ότι δεν πληρούσε τους όρους της σχετικής υπουργικής απόφασης. Για τον ίδιο λόγο τέθηκε εκτός διαδικασίας και δεύτερη προσφορά, ύψους 115.650 ευρώ, η οποία συνοδευόταν επίσης από γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του ΤΠΔ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ιστορικό που προηγήθηκε της απόφασης. Όπως αποσαφηνίζεται στο έγγραφο, ούτε η διακήρυξη του διαγωνισμού ούτε το άρθρο 24 του ν. 4182/2013 προέβλεπαν σχετική διαδικασία για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ακολούθησε αλληλογραφία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και, μετά τον σχετικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι οι εγγυήσεις που συνόδευαν τις προσφορές των Αναστόπουλου και Μπύρου δεν πληρούσαν τους όρους της σχετικής υπουργικής απόφασης. Κατά συνέπεια, αμφότερες οι προσφορές αποκλείστηκαν.

Η εξέλιξη αυτή άλλαξε ουσιαστικά την εικόνα του διαγωνισμού. Μετά τον αποκλεισμό των δύο προσφορών, το υψηλότερο ποσό μεταξύ εκείνων που παραμένουν στη διαδικασία, σύμφωνα με τον επίσημο πίνακα, είναι πλέον τα 141.000 ευρώ. Ακολουθούν προσφορές ύψους 132.000 ευρώ, 122.012 ευρώ, 121.833 ευρώ και 110.000 ευρώ. Με βάση την επιφάνεια των 46,78 τετραγωνικών μέτρων, η προσφορά των 141.000 ευρώ αντιστοιχεί σε περίπου 3.014 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, σημαντικά χαμηλότερα από τα περίπου 5.936 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο που αντιπροσώπευε η προσφορά η οποία αποκλείστηκε.

ΟΔΔΗΧ: Προσλαμβάνει νομικό σύμβουλο

Στην πρόσληψη ενός νομικού συμβούλου πλήρους απασχόλησης προχωρά ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). Η προκήρυξη αφορά μία θέση με σχέση έμμισθης εντολής και πάγια μηνιαία αντιμισθίας. Ο δικηγόρος που θα επιλεγεί θα παρέχει νομική υποστήριξη στις υπηρεσίες του Οργανισμού, με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα δημόσιου δανεισμού και διαχείρισης του δημοσίου χρέους.

Στις αρμοδιότητές του θα περιλαμβάνεται η συμμετοχή στον σχεδιασμό νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, η επεξεργασία νομικών ζητημάτων και η σύνταξη εισηγήσεων, καθώς και η υποστήριξη του ΟΔΔΗΧ κατά την προετοιμασία, σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων. Ο νέος νομικός σύμβουλος θα συνεργάζεται επίσης με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και με αλλοδαπούς νομικούς ή χρηματοοικονομικούς συμβούλους - όπως ο επί 15 σχεδόν έτη σύμβουλος του Δημοσίου η Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP - ενώ θα παρακολουθεί τις δικαστικές υποθέσεις του Οργανισμού. Σε ό,τι αφορά τα προσόντα, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι δικηγόροι εγγεγραμμένοι σε Δικηγορικό Σύλλογο της χώρας, να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους και να διαθέτουν μεταπτυχιακό δίπλωμα συναφές με το αντικείμενο του ΟΔΔΗΧ. Απαραίτητη είναι ακόμη τουλάχιστον τριετής σχετική επαγγελματική εμπειρία, καθώς και πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η επιλογή θα βασιστεί τόσο στα τυπικά όσο και στα ουσιαστικά προσόντα. Τη μεγαλύτερη βαρύτητα, 25%, έχει η εξειδίκευση στο αντικείμενο της θέσης. Η προσωπικότητα, η επιστημονική κατάρτιση και η επαγγελματική πείρα και επάρκεια συμμετέχουν με 20% η καθεμία, ενώ η γνώση ξένων γλωσσών με 10%.