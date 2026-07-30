Στην Ελλάδα, η αναπτυξιακή δυναμική παρέμεινε ισχυρή, υποστηριζόμενη από την αυξανόμενη ζήτηση στις βασικές κατηγορίες προϊόντων, τις βελτιωμένες τιμές και το χαρτοφυλάκιο έργων υποδομών και εμπορικών επενδύσεων.

Αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας κατέγραψε ο Όμιλος Titan στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με τη διοίκηση να αναβαθμίζει τις προβλέψεις για το σύνολο της χρονιάς, μετά τη θετική πορεία των δραστηριοτήτων και τη συνεισφορά των πρόσφατων εξαγορών.

Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 1,42 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,9%, με θετική επίδοση σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές δραστηριοποίησης. Η ανάπτυξη στηρίχθηκε στους αυξημένους όγκους βασικών προϊόντων και στις υψηλότερες τιμές, ενώ περίπου 80 εκατ. ευρώ των εσόδων προήλθαν από τις πρόσφατες εξαγορές.

Τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 8,7% και ανήλθαν στα 312 εκατ. ευρώ, με παράλληλη διεύρυνση του περιθωρίου κερδοφορίας. Οι λειτουργικές επιδόσεις και οι δράσεις εξοικονόμησης κόστους του Project Prime αντιστάθμισαν τις πιέσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 153,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 16% σε συγκρίσιμη βάση, παρά τις υψηλότερες αποσβέσεις και τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση.

Ισχυρή ήταν η εικόνα και στο δεύτερο τρίμηνο, όταν οι πωλήσεις έφθασαν τα 784 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 14%, ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 174,2 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 6%. Στην επίδοση συνέβαλαν τόσο η οργανική ανάπτυξη όσο και οι νέες εξαγορές.

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Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ο Όμιλος ολοκλήρωσε τρεις στρατηγικές εξαγορές, τις Traçim, Keystone και Vracs de l’Estuaire, ενισχύοντας την παρουσία του στην Τουρκία, τις ΗΠΑ και τη Γαλλία. Η σταδιακή ενσωμάτωσή τους συνεισέφερε περίπου 13 εκατ. ευρώ στα EBITDA.

Η διοίκηση αναβάθμισε τις εκτιμήσεις της για το 2026

Στην Ελλάδα, η αναπτυξιακή δυναμική παρέμεινε ισχυρή, υποστηριζόμενη από την αυξανόμενη ζήτηση στις βασικές κατηγορίες προϊόντων, τις βελτιωμένες τιμές και το χαρτοφυλάκιο έργων υποδομών και εμπορικών επενδύσεων. Θετικές επιδόσεις καταγράφηκαν επίσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο, με την Αίγυπτο να αποτελεί σημαντικό μοχλό ανάπτυξης.

Στις ΗΠΑ, η ασθενέστερη ζήτηση στη Φλόριντα αντισταθμίστηκε από την ισχυρή δραστηριότητα στις Μεσοατλαντικές Πολιτείες, ενώ η εξαγορά του εργοστασίου Keystone άρχισε να συνεισφέρει στα ενοποιημένα αποτελέσματα από τον Μάιο.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 877 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη μόχλευσης στο 1,4x EBITDA, μετά και τις επενδύσεις περίπου 700 εκατ. ευρώ για τις τρεις στρατηγικές εξαγορές. Οι επενδυτικές δαπάνες του πρώτου εξαμήνου ανήλθαν στα 160 εκατ. ευρώ, ενώ για ολόκληρο το 2026 εκτιμάται ότι θα κινηθούν μεταξύ 300 και 350 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η Titan συνεχίζει τις επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Τα συστήματα Real-Time Optimizers καλύπτουν πλέον το 88% της παραγωγικής δυναμικότητας τσιμέντου, ενώ το μερίδιο των προϊόντων χαμηλότερου άνθρακα αυξήθηκε στο 35,5%, έναντι 27% το 2025.

Ο Όμιλος ανακοίνωσε επίσης νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ύψους έως 20 εκατ. ευρώ, με διάρκεια έως τον Μάρτιο του 2027, ενώ στις 7 Ιουλίου καταβλήθηκε μέρισμα 1,10 ευρώ ανά μετοχή.

Με βάση τις επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, η διοίκηση αναβάθμισε τις εκτιμήσεις της για το 2026 και πλέον αναμένει υψηλή μονοψήφια αύξηση των πωλήσεων και ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των EBITDA, με περαιτέρω διεύρυνση των περιθωρίων κερδοφορίας. Βασικοί μοχλοί αναμένεται να είναι η αύξηση των όγκων, η ευνοϊκότερη σχέση τιμών και κόστους, η οργανική ανάπτυξη και η ενσωμάτωση των πρόσφατων εξαγορών.