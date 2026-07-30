Το πύρινο μέτωπο εντοπίζεται στην περιοχή Χάρακας ανάμεσα σε Λαύριο και Ανάβυσσο - Βαίνει προς οριοθέτηση.

Φωτιά ξέσπασε στη θέση Χάρακας στην Κερατέα στην Ανατολική Αττική. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, ενώ στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Το πύρινο μέτωπο εντοπίζεται στη θέση Χάρακας, ανάμεσα στο Λαύριο και την Ανάβυσσο, στην Ανατολική Αττική. Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με επίγεια και εναέρια μέσα να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς εν μέσω θυελλωδών ανέμων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkbqpertxgwp?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://www.facebook.com/watch/?v=1048954431108610}

95 πυροσβέστες και 6 εναέρια στη μάχη με τις φλόγες στην Κερατέα

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά 95 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τεσσάρων ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 27 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Παράλληλα, στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή. Νωρίτερα, ενεργοποιήθηκε το 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkbryc08djch?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πηγή: Πολιτική Προστασία Σαρωνικού

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2082749855378571448}

Ήχησε 112 για ετοιμότητα

Το μήνυμα που εστάλη στους κατοίκους για την φωτιά ανέφερε «Πυρκαγιά στην περιοχή #Χάρακας της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

{https://x.com/112Greece/status/2082746419522257187}

Φωτιά στον Χάρακα Λαυρεωτικής: Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής - Πού το κινείται το μέτωπο

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 11 το πρωί για φωτιά που εκδηλώθηκε στη θέση Χάρακας της Λαυρεωτικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής. Λόγω της εξέλιξης της φωτιάς, ενεργοποιήθηκε το 112, το οποίο απέστειλε προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή. Το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή Χάρακας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.»

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στον δρόμο, σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα. Όπως ανέφερε, οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή αυτή τη στιγμή ωθούν το πύρινο μέτωπο προς την παραθαλάσσια ζώνη, γεγονός που βοηθά στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς. Ωστόσο, οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς υπάρχει πάντα ο κίνδυνος αλλαγής της κατεύθυνσης των ανέμων. «Οι άνεμοι αυτή τη στιγμή σπρώχνουν τη φωτιά προς τη θάλασσα. Προσπαθούμε να την περιορίσουμε άμεσα σε περίπτωση που αλλάξουν οι άνεμοι», σημείωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Λαυρεωτικής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkbrp7zpbfnt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Παράλληλα καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η φωτιά κινείται προς την πλευρά της θάλασσας, ωστόσο το ιδιαίτερο ανάγλυφο της περιοχής δημιουργεί συνεχείς αλλαγές στην κατεύθυνση του μετώπου, γεγονός που δυσκολεύει τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων. Για προληπτικούς λόγους και προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της Πυροσβεστικής, ζητήθηκε η διακοπή της κυκλοφορίας στην παραλιακή λεωφόρο της περιοχής. Στο σημείο έχει αναπτυχθεί μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης, με ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα να επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς

{https://www.facebook.com/john.efremiadis/posts/pfbid02Tu7RcHK8kQJPmALvZ9zeUXf4CDyvUibX2fYLg7zK6dRfC1kb72JqNkvzfdCwY8Rol}

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Λαυρεωτικής, η φωτιά μαίνεται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς στην περιοχή πνέουν θυελλώδεις άνεμοι, οι οποίοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης και προκαλούν ανησυχία για πιθανή αλλαγή της πορείας του μετώπου. Ο δήμαρχος υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης της φωτιάς, προκειμένου να περιοριστεί πριν οι καιρικές συνθήκες δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkbrrii5s85l?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkbshjie0szd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Φωτιά στον Χάρακα Λαυρεωτικής: Βελτιωμένη η εικόνα – Βαίνει προς οριοθέτηση το μέτωπο

Βελτιωμένη εμφανίζεται η εικόνα από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Χάρακας της Λαυρεωτικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν την επιχείρηση για την πλήρη οριοθέτηση του μετώπου. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννη Αρτοποιό, η κατάσταση παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση, ενώ η άμεση κινητοποίηση των Αρχών συνέβαλε στον περιορισμό της φωτιάς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkbss2cehytd?integrationId=40599y14juihe6ly}