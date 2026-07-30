Συνάντηση της προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Ρ. Δούρου με τους συμπροέδρους των Οικολόγων Πράσινων, Αλ. Δατσέρη και Ν. Αϊβαλιώτη.

«Αθροίζουμε σήμερα δυνάμεις σε θέσεις συμφωνημένες, σε θέσεις με προγραμματική σύγκλιση, οριοθετημένες, γιατί χρειάζεται να φτιαχτεί εκείνο το προοδευτικό μέτωπο που θα αλλάξει την επόμενη μέρα την πολιτική σελίδα, για το περιβάλλον, για το παρόν και το μέλλον των παιδιών μας». Αυτό παρατήρησε, μεταξύ άλλων, η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, κατά τη συνάντηση της με τους Αλεξάνδρα Δατσέρη και Νίκο Αϊβαλιώτη, συμπροέδρους των Οικολόγων Πράσινων.

Η Ρένα Δούρου υπογράμμισε ότι η πολιτική Οικολογία ήταν πάντα και παραμένει στο επίκεντρο των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Παράλληλα άσκησε σκληρή κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης αναφορικά με τα ζητήματα οικολογίας και περιβάλλοντος: «Σε μια περίοδο που η κλιματική κρίση δείχνει ήδη το οδυνηρό της αποτύπωμα σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε μια περίοδο που η υπερθέρμανση της Μεσογείου είναι εδώ, η κυβέρνηση της χώρας ακολουθεί μια καταστροφική πολιτική, αντιμετωπίζοντας το περιβάλλον ως εμπόρευμα, εις όφελος του κέρδους "ημετέρων"».

Καταλήγοντας η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. παρατήρησε ότι πρέπει να υπάρξουν πλατιές συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο ώστε «να μη συνεχιστεί η καταστροφική πολιτική των τελευταίων επτά ετών».

«ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και Οικολόγοι Πράσινοι μπορούν να κάνουν πολλά μαζί»

Από την πλευρά της η συμπρόεδρος των Οικολόγων Πράσινων, Αλεξάνδρα Δατσέρη, αφού ευχαρίστησε τη Ρένα Δούρου για την πρόσκληση, έκανε λόγο για μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση, προσθέτοντας ότι υπάρχουν πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στις προγραμματικές θέσεις των δύο παρατάξεων, λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και οι Οικολόγοι Πράσινοι «μπορούν να κάνουν πολλά μαζί».

Ο συμπρόεδρος των Οικολόγων Πρασίνων, Νίκος Αϊβαλιώτης, εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη σύμπραξη των δύο κομμάτων σημειώνοντας ότι υπάρχει κοινή προγραμματική βάση. Ο ίδιος υπενθύμισε τη συνεργασία της περιόδου 2015 - 2019, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι στόχος είναι «να είμαστε μία αξιόλογη δύναμη στον χώρο της Κεντροαριστεράς».

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