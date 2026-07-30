«117 έργα και ορόσημά του Ταμείου Ανάκαμψης βρίσκονται σε εξέλιξη και όλα θα ολοκληρωθούν όπως τα έχουμε προγραμματίσει μέσα στον επόμενο μήνα», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στους πυροσβέστες που «έπεσαν» εν ώρα καθήκοντος στάθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. «Εκφράζω τη βαθιά μας θλίψη. Η Πολιτεία τιμά τους πυροσβέστες, στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η Ελλάδα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση.

Γαλλία και Ισπανία αντιμετωπίζουν mega πυρκαγιές, τους συνδράμαμε. Η Ελλάδα πρωταγωνίστησε στην Ευρώπη να υπάρξει συμφωνία για να λειτουργήσει ξανά η γραμμή παραγωγής Canadair, η Ελλάδα θα παραλάβει το πρώτο το 2028. Έχουμε ακόμα μπροστά μας ακόμη δύσκολες μέρες. Ζητώ από όλους τη μέγιστη προσοχή», είπε αρχικά ο πρωθυπουργός.

Κυπριακό

Σε ό,τι αφορά στις εξελίξεις για το Κυπριακό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Η ελληνική δίπλα στην κυπριακή διπλωματία, έχει καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να επανεκκινήσουν οι άτυπες συζητήσεις - Πρόκειται για μία ενδιαφέρουσα κινητικότητα ύστερα από καιρό, με την προοπτική μιας διευρυμένης Διάσκεψης υπό την αιγίδα του ΓΓ ΟΗΕ να σηματοδοτεί ένα σοβαρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

«Κεντρική θέση τα ζητήματα της καθημερινότητας»

Για τα θέμα του υπουργικού συμβουλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Κεντρική θέση έχουν τα ζητήματα της καθημερινότητας». Για την κατάσταση στους δρόμους, είπε: «Είναι ένα στοίχημα διαρκείας, επί δεκαετίες η χώρα μας θρηνεί χαμένες ζωές στην άσφαλτο. Πρόκειται για παρεμβάσεις οι οποίες, πλέον, αποδίδουν.

Μέσα στο καλοκαίρι, θα κλιμακωθεί η καμπάνια «Θα ζήσω» και ένας κύκλος στοχευμένης ενημέρωσης των οδηγών σε συνεργασία με τον κλάδο ενοικίασης οχημάτων. Το μήνυμα είναι ένα: απολαμβάνουμε τις διακοπές μας, αλλά επιστρέφουμε ασφαλείς».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Για τη διαχείριση του νερού, σημείωσε: «Σήμερα ψηφίζεται η σημαντική δομική μεταρρύθμιση, βάζοντας οριστικά τέλος στον αδιανόητο πολυκερματισμό.

Η Πολιτεία αναλαμβάνει την προστασία αυτού του πολύτιμου δημόσιου αγαθού. Διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού, στέλνοντας μια ηχηρή απάντηση σε όσους μιλούσαν για τάχα ιδιωτικοποίηση και για τάχα εμπορευματοποίησή του.

Λυπάμαι για τη στάση της αντιπολίτευσης, και το αίτημα αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ, θλιβερή η μικροκομματική προσέγγιση σε πρόβλημα που απαιτεί δραστικές λύσεις

Θα υπάρξουν και άλλες σημαντικές ανακοινώσεις για διαχείριση νερού ενόψει ΔΕΘ».

Για τη σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια, υπογράμμισε: «Δεν αναφέρομαι στην τυχόν κατασκευή ή μη πυρηνικών σταθμών, αλλά στην έγκαιρη επιστημονική διερεύνηση και χάραξη ενός οριοθετημένου πλαισίου, ώστε η χώρα μας να μην μείνει ουραγός των διεθνών εξελίξεων».

Για την ενημέρωση για την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, την 31η Αυγούστου, είπε: «117 έργα και ορόσημά του βρίσκονται σε εξέλιξη και όλα θα ολοκληρωθούν όπως τα έχουμε προγραμματίσει μέσα στον επόμενο μήνα».