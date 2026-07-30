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Σε σκηνοθεσία Κατερίνας Ευαγγελάτου, ανοίγει η προπώληση.

Η Κατερίνα Ευαγγελάτου, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της θητείας της στο τιμόνι του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και έχοντας επιστρέψει από την Κίνα, όπου προσκεκλημένη του Εθνικού Θεάτρου της Σανγκάης παρουσίασε την Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, με θίασο αποκλειστικά Κινέζων ηθοποιών, σκηνοθετεί τον εμβληματικό Μάκμπεθ.





Η πιο σκοτεινή τραγωδία του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, με τον Γιώργο Γάλλο και την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, σε μια εντυπωσιακή πολυπρόσωπη παραγωγή του πολιτιστικού οργανισμού «Λυκόφως» του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου.

Τον δυναμικό θίασο απαρτίζουν καταξιωμένοι ηθοποιοί, με τους οποίους η Κατερίνα Ευαγγελάτου συνεργάζεται συχνά, αλλά και νεότεροι συνεργάτες.





Η παράσταση, που είχε αρχικά προγραμματιστεί να ανεβεί στο Αμφι-Θέατρο Σπύρου Α. Ευαγγελάτου, αποφασίστηκε, λόγω ειδικών τεχνικών απαιτήσεων, να παρουσιαστεί στο «Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου-Μαριάννα Τόλη», ένα θέατρο στο οποίο η Κατερίνα Ευαγγελάτου και η «Λυκόφως» επιστρέφουν μετά τις μεγάλες επιτυχίες «1984» και «Η κωμωδία των παρεξηγήσεων».





Η προπώληση για τον Μάκμπεθ ανοίγει σήμερα.



Η Λυκόφως προσφέρει στους θεατές την ευκαιρία να προμηθευτούν πρώτοι σε προνομιακή τιμή τα 100 εισιτήρια κάθε παράστασης για τον πρώτο μήνα παραστάσεων.



Προπώληση εισιτηρίων εδώ

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Ταυτότητα παράστασης



Συντελεστές:

Μετάφραση: Νίκος Χατζόπουλος

Σκηνοθεσία-Διασκευή: Κατερίνα Ευαγγελάτου

Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Κίνηση: Πατρίσια Απέργη

Μουσική: Σταύρος Γασπαράτος

Βίντεο: Παντελής Μάκκας

Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Promo Φωτογραφίες: Έφη Γούση

Α’ Βοηθός σκηνοθέτη: Μιχαέλα Σαραντινοπούλου

Β’ Βοηθοί σκηνοθέτη-στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης: Μαρίνα Μανιά, Θεοδώρα Μουδράκη

Διανομή:



ΜΑΚΜΠΕΘ: Γιώργος Γάλλος

ΛΑΙΔΗ ΜΑΚΜΠΕΘ: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη

ΜΑΚΝΤΑΦ: Μιχάλης Μιχαλακίδης

ΜΠΑΝΚΟΥΟ: Λευτέρης Πολυχρόνης

ΠΡΩΤΗ ΜΑΓΙΣΣΑ: Έλενα Τοπαλίδου

ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΓΙΣΣΑ: Αλεξάνδρα Λέρτα

ΛΕΝΟΞ: Ερρίκος Μηλιάρης

ΜΑΛΚΟΜ: Χρήστος Διαμαντούδης

ΝΤΆΝΚΑΝ, ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΦΟΝΙΑΣ, ΣΙΓΟΥΟΡΝΤ: Σταύρος Καλλιγάς

ΡΟΣ, ΚΕΪΘΝΕΣ: Γιώργης Παρταλίδης

ΛΟΧΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΣ ΦΟΝΙΑΣ, ΜΕΝΤΙΘ: Βασίλης Μίχας

ΥΠΗΡΕΤΗΣ: Γιώργος Μπραουδάκης

Και τα παιδιά: Μάρκος Απέργης, Γιαννούλα Αποστολοπούλου, Αλέξανδρος Γκοργκορώσης, Οδυσσέας Λαμπρακόπουλος, Αλκυόνη Μαραγκού, Φωτεινή Φίνκο

Παραγωγή : Λυκόφως-Γιώργος Λυκιαρδόπουλος

Διεύθυνση Παραγωγής: Κωνσταντίνα Αγγελέτου