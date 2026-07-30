Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι εργασίες για την ανάπτυξη του Voria βρίσκονται σε εξέλιξη, με την ΕΕΕΠ να παρακολουθεί την πορεία του έργου στο πλαίσιο των εποπτικών της αρμοδιοτήτων.

Την πορεία υλοποίησης του Voria, της μεγάλης επένδυσης φιλοξενίας, ψυχαγωγίας και καζίνο που αναπτύσσεται στο Μαρούσι, είχε την ευκαιρία να εξετάσει από κοντά αντιπροσωπεία της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), στο πλαίσιο ενημερωτικής επίσκεψης στο εργοτάξιο του έργου.

Η αντιπροσωπεία της ΕΕΕΠ, με επικεφαλής τον πρόεδρό της Αντώνη Βαρθολομαίο, επισκέφθηκε την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 το υπό κατασκευή συγκρότημα, το οποίο αναπτύσσεται σε έκταση 55 στρεμμάτων στα βόρεια προάστια της Αθήνας.

Μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ανώτερα στελέχη της Επιτροπής ξεναγήθηκαν στο εργοτάξιο και στις εγκαταστάσεις από στελέχη της North Star Entertainment και της Regency Entertainment. Κατά την επίσκεψη παρουσιάστηκε αναλυτικά η μέχρι σήμερα πρόοδος των κατασκευαστικών εργασιών, ενώ η ενημέρωση επικεντρώθηκε στην τήρηση των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, καθώς και στις τεχνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές της επένδυσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συνάντηση εργασίας που ακολούθησε, καθώς στο τραπέζι τέθηκαν ζητήματα που συνδέονται άμεσα με την εποπτεία και τη μελλοντική λειτουργία του καζίνο. Μεταξύ των θεμάτων που εξετάστηκαν, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη χωροθέτηση των παιγνίων και στον τρόπο με τον οποίο οι σχετικοί χώροι θα εντάσσονται στο ευρύτερο συγκρότημα φιλοξενίας και ψυχαγωγίας.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι εργασίες για την ανάπτυξη του Voria βρίσκονται σε εξέλιξη, με την ΕΕΕΠ να παρακολουθεί την πορεία του έργου στο πλαίσιο των εποπτικών της αρμοδιοτήτων.

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Όπως επισημαίνει η Επιτροπή σε ανακοίνωσή της, στόχος είναι να διασφαλιστεί η συμμόρφωση της επένδυσης με το ισχύον κανονιστικό και συμβατικό πλαίσιο. Η ΕΕΕΠ υπογραμμίζει παράλληλα ότι η υλοποίηση του έργου με όρους νομιμότητας και διαφάνειας αποτελεί βασική προϋπόθεση τόσο για την επιτυχή ολοκλήρωσή του όσο και για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την εθνική οικονομία και την τοπική κοινωνία.

