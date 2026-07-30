Η επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΦ για την ανακληθείσα παρτίδα.

Την ανάκληση της παρτίδας V0281, του φαρμακευτικού προϊόντος FAMPRIDIN-NEURAXPHARM 10MG., λόγω απόκλισης ποιότητας που εντοπίστηκε κατά την διαδικασία της παραγωγής ανακοίνωσε ο ΕΟΦ.

Σύμφωνα με την απόφαση, η εταιρεία ΙΦΕΤ Α.Ε, ως τοπικός αντιπρόσωπός του προϊόντος οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του και να αποσύρει την συγκεκριμένη παρτίδα από την αγορά.

Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.