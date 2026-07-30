Ποια είναι η επίμαχη παρτίδα που ανακαλείται - Ποιο είναι το πρόβλημα που εντοπίστηκε.

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) ανακοίνωσε την ανάκληση της παρτίδας 150426 του βερνικιού νυχιών Lolota Professional Nails UV & UV LED Gel Polish 46.

Η ανάκληση αποφασίστηκε έπειτα από εργαστηριακούς ελέγχους, οι οποίοι έδειξαν ότι η επισήμανση του προϊόντος δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες προδιαγραφές, καθώς δεν αναγράφεται το συστατικό Hydroquinone monomethylether (MEHQ).

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, η παρουσία του συγκεκριμένου συστατικού βρίσκεται εντός του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου περιεκτικότητας (0,02% κ.β.), επομένως δεν τίθεται ζήτημα ποιοτικού προβλήματος ή μη ασφαλούς προϊόντος. Η ανάκληση αφορά αποκλειστικά τη μη ορθή επισήμανση.

Η εταιρεία LOLOTA.GR, ως υπεύθυνος κυκλοφορίας του προϊόντος στην Ελλάδα, έχει ήδη προβεί σε διορθωτικές ενέργειες για την αποκατάσταση της επισήμανσης και υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τους πελάτες της και να αποσύρει από την αγορά τη συγκεκριμένη παρτίδα.

Ο ΕΟΦ επισημαίνει ότι τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να διατηρούνται για τουλάχιστον πέντε έτη και να τίθενται στη διάθεσή του, εφόσον ζητηθούν.