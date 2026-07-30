Ειδικό κλιμάκιο των πυροτεχνουργών έχει σπεύσει στο σημείο και εξετάζει τους χώρους του ΕΒΕΑ.

Συναγερμός μετά από τηλεφώνημα αγνώστου για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), στο κέντρο της Αθήνας. Η Αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα για την απειλή και στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να πραγματοποιήσει έλεγχο στους χώρους του κτιρίου και να διαπιστώσει εάν υπάρχει κάποιος εκρηκτικός μηχανισμός. Tο ειδικό κλιμάκιο των πυροτεχνουργών εξετάζει τους χώρους του Επιμελητηρίου.

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Συνεχίζονται οι έρευνες στο ΕΒΕΑ

Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει στην εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας στην περιοχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται από το ειδικό κλιμάκιο του ΤΕΕΜ στους χώρους του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Οι πυροτεχνουργοί πραγματοποιούν λεπτομερή έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εκρηκτικός μηχανισμός και να αξιολογηθεί η αξιοπιστία της απειλής. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, παραμένει σε επιφυλακή η Αστυνομία, με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας των εργαζομένων και των πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή.