Θρίλερ με τη σύλληψη του ηγέτη της Ρωσικής μαφίας Έντικ.

Στη σύλληψη του Εντικ και του «υπαρχηγού» του πριν από περίπου δύο βδομάδες προχώρησαν οι αρχές στο Ντουμπάι. Ειδικότερα, ο Έντικ που φέρεται ως αρχηγός ομάδας που εκτελούσε μέλη της «Greek mafia», ενώ σε άλλες υποθέσεις λειτουργούσε ως ηθικός αυτουργός συνελήφθη στο Ντουμπάι.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξαν εντάλματα από την Ελλάδα, ενώ και η Ρωσία είχε στείλει αιτήματα να μην εκδοθεί στην χώρα μας και την Κύπρο, αλλά να μεταβεί στη Ρωσία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Έντικ είναι φερόμενος εντολέας εξόντωσης τουλάχιστον 4 μελών της «Greek mafia» και ο «Λεωνίδας», ο υπαρχηγός του, κατηγορείται για συμμετοχή στις δολοφονίες του Γιάννη Σκαφτούρου, του Βασίλη Ρουμπέτη και του Διονύση Μουζακίτη.

Και οι δύο κρατούνται για την ώρα στο Ντουμπάι.

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