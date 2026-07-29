Ο λαγοκέφαλος περιέχει τετροδοτοξίνη, μια ισχυρή νευροτοξίνη που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δηλητηρίαση, ακόμη και θάνατο, καθώς δεν υπάρχει διαθέσιμο αντίδοτο.

Ανησυχία προκάλεσε στα Σύβοτα ο εντοπισμός του επικίνδυνου ψαριού λαγοκέφαλος που έχει κάνει την εμφάνισή του τα τελευταία χρόνια στις ελληνικές θάλασσες. Το περιστατικό καταγράφηκε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου και το ψάρι παραδόθηκε στην αρμόδια υπηρεσία, αποτελώντας την τρίτη επίσημη καταγραφή λαγοκέφαλου στη Θεσπρωτία, σύμφωνα με το epiruspost.gr. Σύμφωνα με στοιχεία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, τα οποία παρουσιάζει σε ανακοίνωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης, Θωμάς Πιτούλης, οι προηγούμενες καταγραφές είχαν γίνει το 2012 στην Ηγουμενίτσα και το 2017 στα Σύβοτα, γεγονός που δείχνει ότι το συγκεκριμένο είδος συνεχίζει να εμφανίζεται στα νερά της περιοχής.

Ένα εισβολικό είδος που εξαπλώνεται στο Ιόνιο

Ο λαγοκέφαλος (Lagocephalus sceleratus) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εισβολικά – χωροκατακτητικά είδη που έχουν εισέλθει στη Μεσόγειο μέσω της διώρυγας του Σουέζ. Η εξάπλωσή του στις παράκτιες περιοχές του Ιονίου, αλλά και της Αδριατικής, βρίσκεται σε εξέλιξη, προκαλώντας προβληματισμό στις αλιευτικές κοινότητες και στους επιστήμονες. Το είδος αποτελεί απειλή τόσο για την αλιεία, καθώς μπορεί να προκαλέσει καταστροφές σε αλιευτικά εργαλεία λόγω των ισχυρών δοντιών του, όσο και για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, καθώς θηρεύει άλλους θαλάσσιους οργανισμούς.

Επικίνδυνη η κατανάλωσή του

Ο λαγοκέφαλος περιέχει την ισχυρή νευροτοξίνη τετροδοτοξίνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δηλητηρίαση, ακόμη και θάνατο, καθώς δεν υπάρχει διαθέσιμο αντίδοτο. Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες και οι αλιείς καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην αναγνώριση του είδους και σε καμία περίπτωση να μην καταναλώνουν λαγοκέφαλο. Σε περίπτωση νέας αλίευσης λαγοκέφαλου, η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας ζητά να ενημερώνονται άμεσα η Υπηρεσία Αλιείας, το Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας ή οι Λιμενικοί Σταθμοί Συβότων και Σαγιάδας.