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Η 64χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγυιάς.

Περιστατικό επίθεσης λαγοκέφαλου σε λουόμενη σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (05/07) στην πλαζ της Πάτρας.

Όπως μεταδίδει το tempo24, η 64χρονη δέχθηκε δάγκωμα από το τοξικό ψάρι μόλις μπήκε στη θάλασσα. Σύμφωνα με την ίδια, βούτηξε και τότε είδε τον λαγοκέφαλο να έρχεται κατά πάνω της.

Η 64χρονη δεν πρόλαβε να αντιδράσει, και ο λαγοκέφαλος τη δάγκωσε στον λαιμό.

Η λουόμενη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Αγυιάς, όπου εφαρμόσθηκε το πρωτόκολλο για δάγκωμα από το συγκεκριμένο ψάρι.

Τι πρέπει να κάνετε αν σας δαγκώσει λαγοκέφαλος

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η αντιμετώπιση ενός τέτοιου τραυματισμού απαιτεί άμεσες και συγκεκριμένες ενέργειες.

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Αρχικά, η πληγή πρέπει να καθαριστεί σχολαστικά με άφθονο τρεχούμενο καθαρό νερό και σαπούνι, αποφεύγοντας τη χρήση τοπικών αντισηπτικών χωρίς ιατρική καθοδήγηση.

Στη συνέχεια, για να περιοριστεί η αιμορραγία, εφαρμόζεται σταθερή και συνεχής πίεση πάνω στο τραύμα με καθαρές γάζες ή ένα καθαρό πανί, ενώ αν το χτύπημα είναι σε χέρι ή πόδι, το μέλος αυτό θα πρέπει να διατηρείται ψηλά.

Σε κάθε περίπτωση, η ιατρική φροντίδα είναι απαραίτητη, καθώς το βάθος του τραύματος μπορεί να απαιτεί ράμματα ή τη χορήγηση αντιτετανικού ορού.

Τέλος, αν το περιστατικό συμβεί σε απομακρυσμένο μέρος ή η αιμορραγία είναι ακατάσχετη, κρίνεται αναγκαία η άμεση κλήση του ΕΚΑΒ (166) ή του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης (112), συνεχίζοντας την παροχή των πρώτων βοηθειών μέχρι την άφιξη των διασωστών.