Για λιγότερο από δέκα ώρες ταξίδεψαν στην Ιταλία ο Νίκος Μουτσινάς και η Ευγενία Σαμαρά.

Μία σύντομη, αλλά απολαυστική απόδραση πραγματοποίησαν ο Νίκος Μουτσινάς και η Ευγενία Σαμαρά, καθώς «πετάχτηκαν» μέχρι τη Ρώμη για λιγότερο από δέκα ώρες.

Όπως όλα δείχνουν οι δυο τους, βρέθηκαν στη γειτονική χώρα προκειμένου να παρακολουθήσουν την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου να υποδύεται τη Λυσιστράτη στην Όστια.

Τόσο η ηθοποιός, όσο και ο παρουσιαστής φαίνεται να απήλαυσαν το ταξίδι τους εκεί, ενώ ο κάθε ένας ξεχωριστά μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους εικόνες και στιγμιότυπα από την σύντομη απόδρασή τους.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Μουτσινάς, δημοσίευσε ορισμένες φωτογραφίες από τη στιγμή που πόζαρε μπροστά από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της Ρώμης, γράφοντας στη λεζάντα του: «Ρώμη σε έξι ώρες. Άξιζε».

{https://www.instagram.com/p/DabAdTVDEOq/?hl=el&img_index=4}

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Από την άλλη, η Ευγενία Σαμαρά, απαθανάτισε ορισμένα τοπία και αξιοθέατα, ποζάροντας μπροστά από αυτά, ενώ στο συνοδευτικό της κείμενο, αποκάλυψε και το λόγο του σύντομου ταξιδιού τους: «We came, we saw, we spent. Όλα αυτά για 6-7 ώρες γιατί τρέχουμε να θαυμάσουμε την Λυσιστράτη της καρδιάς μας @elisavet_konstantinidou_ που κάνει διεθνή καριέρα στην Όστια».

{https://www.instagram.com/p/Daa22kmDe2-/?hl=el&img_index=1}

Παράλληλα, και οι δύο τους δημοσίευσαν Instagram Stories μέσω των οποίων μοιράστηκαν στιγμιότυπα από την ημέρα τους στην Ιταλία.