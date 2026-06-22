Τα κοινά στιγμιότυπα του Νίκου Μουτσινά με την Μαρία Ηλιάκη στο Instagram.

Ο Νίκος Μουτσινάς και η Μαρία Ηλιάκη συναντήθηκαν ξανά ύστερα από μερικά χρόνια που είχαν απομακρυνθεί και δημοσίευσαν ορισμένα κοινά τους στιγμιότυπα.

Οι δύο παρουσιαστές για χρόνια φαίνεται πως ήταν στενοί φίλοι, αλλά και συνεργάτες, καθώς είχαν βρεθεί από κοινού στο τιμόνι της παρουσίασης ορισμένων γνωστών τηλεοπτικών – ψυχαγωγικών εκπομπών.

Με τα χρόνια ωστόσο, φάνηκε να απομακρύνονται σταδιακά, χωρίς να γίνεται γνωστός ο λόγος, ενώ παράλληλα ο ένας αναφερόταν στο πρόσωπο του άλλου δηλώνοντας την επιθυμία τους να βρεθούν ξανά.

Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 22 Ιουνίου, φαίνεται πως κατάφεραν να πραγματοποιήσουν την πολυπόθητη συνάντηση αφήνοντας στο παρελθόν οτιδήποτε και αν είχε συμβεί.

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Συγκεκριμένα, ο Νίκος Μουτσινάς, δημοσίευσε ένα κοινό τους στιγμιότυπο να ποζάρουν μπροστά από την κάμερα χαμογελαστοί, ενώ λίγο νωρίτερα είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο στο οποίο απεικονίζονται να αστειεύονται ο ένας με τον άλλον, να περπατούν μαζί και να ποζάρουν στο φακό προσπαθώντας να εντοπίσουν τον κατάλληλο φωτισμό για φωτογραφία.

Η Μαρία Ηλιάκη από πλευρά της σχολίασε: «Πολύ ωραία, reunion», ενώ λίγο αργότερα αναδημοσίευσε τα στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.