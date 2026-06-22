Η αναφορά της Ήβης Αδάμου στον σύντροφό της Μιχάλη Κουινέλη.

Ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz παραμένει μέχρι και σήμερα η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουινέλης, οι οποίοι έχουν αποκτήσει μαζί και μία κόρη.

Τόσο στο παρελθόν, όσο και στο παρόν το ζευγάρι συνεργάζεται και επί σκηνής.

Η ερμηνεύτρια, το πρωί της Δευτέρας 22 Ιουνίου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day», αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων το μυστικό της σχέσης τους, που κάνει τον γάμο τους να λειτουργεί με αρμονία.

Όπως εξήγησε χαρακτηριστικά, το πιο σημαντικό για εκείνη είναι ο σεβασμό που της δείχνει ο σύζυγός της τόσο ως σύζυγό και μητέρα όσο και ως μία ανεξάρτητη, δυναμική γυναίκα.

«Αρχικά, νομίζω ότι το μεγαλείο ενός άνδρα είναι να σέβεται τη γυναίκα του, να τη σέβεται και ως μία δυναμική γυναίκα, απεξάρτηση γυναίκα, να μην το φοβάται αυτό το πράγμα. Για εμένα αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και το έχει», ανέφερε αρχικά η Ήβη Αδάμου.

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Παράλληλα, εξήγησε ότι παρόλο που είναι για χρόνια ζευγάρι, ο ένας δίνει τον απαραίτητο χώρο και χρόνο στο άλλον προκειμένου να εξελιχθούν και ως άνθρωποι: «Φυσικά, και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί εννοείται ότι είμαστε μαμάδες και πολλές φορές θα βάλουμε λίγο πίσω τον εαυτό μας και θα βάλουμε άλλες προτεραιότητες. Οπότε, όταν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μαζί σου σε ό,τι ονειρεύεσαι και θέλεις να κάνεις, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μαζί μου στα καλά, τα όμορφα, τα δύσκολα. Είναι πολύ υποστηρικτικός. Ένας υπέροχος πατέρας. Έχουμε αμοιβαία εκτίμηση και σεβασμός. Υπάρχει επικοινωνία», κατέληξε η Ήβη Αδάμου.