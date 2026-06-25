Επέτειος γάμου για την Σταματίνα Τσιμτσιλή και το Θέμη Σοφό.

Ιδιαίτερη φαίνεται να είναι η σημερινή ημέρα για την Σταματίνα Τσιμτιλή, καθώς γιορτάζει την επέτειο του γάμου της με τον Θέμη Σοφό.

Η παρουσιάστρια πριν από 15 χρόνια ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας ντυμένη νύφη και έκτοτε δημιούργησαν μία μεγάλη οικογένεια με τον σύντροφό της.

Σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου, οι δυο τους γιορτάζουν την επέτειό τους με την Σταματίνα Τσιμτσιλή να δημοσιεύει μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε δύο φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου τους με το χαμόγελό τους να είναι εμφανές στο πρόσωπό τους.

Στη λεζάντα της, θέλησε να μοιραστεί μερικές από τις σκέψεις της και τα έντονα συναισθήματά της για τον σύζυγό της:

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«15 χρόνια πριν … Πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω πόσο γρήγορα πέρασε ο χρόνος. Κι όμως, όταν σκέφτομαι όλα όσα έχουμε ζήσει μαζί, νιώθω πως μέσα σε αυτά τα δεκαπέντε χρόνια χωράει μια ολόκληρη ζωή. Τόσες στιγμές, τόσες αναμνήσεις, τόσα συναισθήματα… Εύχομαι πάνω απ’ όλα να είμαστε υγιείς και αγαπημένοι. Να συνεχίσουμε μαζί όπως είμαστε στα εύκολα και στα δύσκολα και να καμαρώνουμε τα παιδάκια μας να μεγαλώνουν ευτυχισμένα και να πραγματοποιούν τα όνειρά τους».

{https://www.instagram.com/p/DaAyYuhDKOH/?hl=el&img_index=1}

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τον σύζυγό της από το 2013 και μετά έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά.