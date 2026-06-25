Τα 44 της χρόνια γιορτάζει σήμερα η Πάολα.

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου, η Πάολα και η κόρη της προχώρησε σε μία άκρως συγκινητική ανάρτηση αφιερωμένη σε εκείνη.

Η ερμηνεύτρια μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram αναδημοσίευσε ορισμένα στιγμιότυπα, φωτογραφίες και βίντεο από φίλους της που θέλησαν να της ευχηθούν, ωστόσο μία ήταν εκείνη που ξεχώρισε.

Ο λόγος για την ιδιαίτερη ανάρτηση της κόρης της. Η νεαρή κοπέλα, η Παολίνα, δημοσίευσε ένα ασπρόμαυρο βίντεο στο οποίο απεικονίζεται στην παραλία, στην αγκαλιά της μητέρας της να απολαμβάνουν το κοινό τους παιχνίδι πλάι στο κύμα και τις κοινές τους στιγμές.

Στη λεζάντα της, πρόσθεσε μερικές από τις πιο αγνές και τρυφερές σκέψεις, στέλνοντας τις δικές της ευχές στην γυναίκα που την έφερε στη ζωή.

«Χρόνια πολλά στην καλύτερη μανούλα που θα μπορούσα να έχω στον πιο δοτικό, εκνευριστικά γενναιόδωρο και γεμάτο αγάπη άνθρωπο του πλανήτη, που με τον άκρως αντισυμβατικό χαρακτήρα του, τα αμέτρητα ταλέντα του - με πρώτο και καλύτερο το ταλέντο στην ζωή - και την αξεπέραστη διαίσθηση του, μου μαθαίνει καθημερινά την τέχνη της ζωής».

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Και στη συνέχεια, κάνοντας μία σαφή αναφορά στην πλούσια προσωπικότητα της μητέρας της, έγραψε:

«Αν ο κόσμος είχε έστω λίγη από την ηθική και τις αξίες της θα ήταν αδιαμφισβήτητα πιο όμορφος και ξέγνοιαστος. Χρόνια πολλά, μανούλα μου. Η ζωή κάτω απ την φτερούγα σου μοιάζει πανεύκολη..».

{https://www.instagram.com/p/DaARYA2sgep/?hl=el}