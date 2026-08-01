Η απόφαση ελήφθη μετά τη διερεύνηση κρουσμάτων τροφικής δηλητηρίασης που συνδέθηκαν με την κατανάλωση των συγκεκριμένων προϊόντων.

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ανακοίνωσε την επέκταση της ανάκλησης κατεψυγμένων μούρων που διατέθηκαν στην αγορά οκτώ αμερικανικών πολιτειών, καθώς ενδέχεται να έχουν μολυνθεί με το βακτήριο Escherichia coli O145:H28 (E. coli).

Η απόφαση ελήφθη μετά τη διερεύνηση κρουσμάτων τροφικής δηλητηρίασης που συνδέθηκαν με την κατανάλωση των συγκεκριμένων προϊόντων.

Η ανάκληση αφορά τα προϊόντα GreenWise Organic Whole Blueberries και GreenWise Organic Whole Mixed Berries, τα οποία πωλούνταν αποκλειστικά στα καταστήματα της αλυσίδας Publix στις πολιτείες Αλαμπάμα, Φλόριντα, Τζόρτζια, Κεντάκι, Βόρεια Καρολίνα, Νότια Καρολίνα, Τενεσί και Βιρτζίνια. Αρχικά είχε αποσυρθεί μία συγκεκριμένη παρτίδα, ωστόσο οι υγειονομικές αρχές αποφάσισαν να επεκτείνουν την ανάκληση σε όλες τις παρτίδες των συγκεκριμένων προϊόντων, καθώς η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αμερικανικών αρχών, έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 12 περιστατικά λοίμωξης από E. coli, ενώ τέσσερις ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, ωστόσο η FDA επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο στέλεχος του βακτηρίου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, κυρίως σε μικρά παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Τα συνηθέστερα συμπτώματα της λοίμωξης περιλαμβάνουν έντονες κράμπες στην κοιλιά, διάρροια- η οποία μπορεί να είναι αιμορραγική-, ναυτία, εμετούς και πυρετό. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί το αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο (HUS), μια σοβαρή επιπλοκή που μπορεί να προκαλέσει νεφρική ανεπάρκεια και να αποδειχθεί απειλητική για τη ζωή.

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Οι υγειονομικές αρχές καλούν τους καταναλωτές να ελέγξουν άμεσα τους καταψύκτες τους και, εφόσον διαθέτουν τα συγκεκριμένα προϊόντα, να μην τα καταναλώσουν. Συνιστάται να τα απορρίψουν ή να τα επιστρέψουν στο κατάστημα από το οποίο τα αγόρασαν, προκειμένου να λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι η κατάψυξη δεν εξουδετερώνει το βακτήριο E. coli, επομένως ακόμη και τα κατεψυγμένα προϊόντα ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο για την υγεία. Όσοι εμφανίσουν συμπτώματα μετά την κατανάλωσή τους θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με γιατρό.

Πηγή ΑΟL