Αφέθηκε ελεύθερος ο ηλικιωμένος που αποπειράθηκε το βράδυ της Τετάρτης να εισέλθει στο δωμάτιο νοσηλείας της Μάρως Κοντού έχοντας μαχαίρι στην κατοχή του.

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 24 Ιουνίου στο νοσοκομείο «Αττικόν» όπου νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες η ηθοποιός Μάρω Κοντού.

Όλα ξεκίνησαν όταν έναν ηλικιωμένος άνδρας αποπειράθηκε να εισέλθει στο δωμάτιό της έχοντας μαχαίρι στην κατοχή του. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο 90χρονος εμφανίστηκε στην είσοδο του νοσοκομείου κρατώντας μία γλάστρα και ένα κουτί γλυκά.

Ο ίδιος αρχικά δήλωσε συγγενής της κυρίας Κοντού, ωστόσο η αλήθεια διαφέρει.

Στο σχετικό ρεπορτάζ της εκπομπής του MEGA, «Live News» αναφέρεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν ο ηλικιωμένος νοσηλευόταν ή βρέθηκε στο σημείο εκείνη τη στιγμή.

Η δημοσιογράφος της εκπομπής αποκάλυψε ότι όταν στην είσοδο του νοσοκομείου ο ηλικιωμένος ρωτήθηκε για το λόγο που ήθελε να επισκεφθεί την γνωστή ηθοποιό ανέφερε: «Έχω δει ταινία της με ορφανά, είμαι και εγώ ορφανός και είμαι και από την Κωνσταντινούπολη». Σε αυτό το σημείο ήταν που η νοσηλεύτρια αντιλήφθηκε την ύπαρξη του μαχαιριού.

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Ο ηλικιωμένος, αφέθηκε ελεύθερος και σε δηλώσεις που παραχώρησε διευκρίνισε ότι το αιχμηρό αντικείμενο το κρατά για προσωπική του ασφάλεια.

Στις δηλώσεις που προβλήθηκαν στον αέρα του «Live News» ο 90χρονος ανέφερε: «Το μαχαίρι μου το βαστάω πάντα, δεν το είχα για την Μάρω Κοντού. Περπατάω τη νύχτα εγώ. Το είχα σκοπό να γυρίσω. Τώρα μου λέει είναι στο παθολογικό θα πήγαινα, μπορεί να την έβρισκα και έξω… Με περικύκλωσαν όλοι αυτοί…».

Η κατάσταση της υγείας της Μάρως Κοντού

Η αγαπημένη ηθοποιός παραμένει στο νοσοκομείο Αττικόν τις τελευταίες δέκα ημέρες, αφού ύστερα από πτώση στο σπίτι τραυματίστηκε στο ισχίο, το πόδι και στα πλευρά.

Η Μάρω Κοντού, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή του Mega την Τετάρτη 17 Ιουνίου, διευκρίνισε ότι δεν κινδυνεύει η υγεία της.

Όπως έγινε γνωστό, η ηθοποιός γλίστρησε και έπεσε μέσα στην οικία της, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο αριστερό ισχίο, καθώς και κάταγμα σε πλευρό κοντά στον πνεύμονα.

Οι τελευταίες πληροφορίες ανέφεραν ότι δεν έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση με τους γιατρούς να αντιμετωπίζουν τα τραύματα με φαρμακευτική αγωγή.