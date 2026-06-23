Στο νοσοκομείο «Αττικόν» νοσηλεύεται η Μάρω Κοντού.

Για ένατη ημέρα η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν» με τους θεράποντες ιατρούς να περιποιούνται τα τραύματά της χορηγώντας της την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή.

Η αγαπημένη ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου εισήχθη στο νοσοκομείο στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, ύστερα από πτώση που υπέστη στο χώρο του σπιτιού της με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της.

Τα πρώτα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για αναπνευστικά προβλήματα, ωστόσο η ίδια μιλώντας στο MEGA και στην εκπομπή Live News την Τρίτη 16 Ιουνίου, διέψευσε τις φήμες σχετικά με το ότι δίνει μάχη για την ζωη της.

Όπως εξήγησε, από την πτώση υπέστη κάταγμα στο πόδι, κάκωση στο αριστερό ισχίο, καθώς και κάταγμα σε πλευρό κοντά στον πνεύμονα.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες και το ρεπορτάζ της εκπομπής «Το πρωινό», η κυρία Κοντού δεν βρίσκεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, αλλά στην καρδιολογική κλινική.

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Το ιατρικό προσωπικό παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας της, χωρίς να έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, με τους θεράποντες ιατρούς να της χορηγούν την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή για την ίαση των τραυμάτων της.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει αναφερθεί το ενδεχόμενο να λάβει εξιτήριο, ωστόσο πρόσωπα της πολιτικής και του καλλιτεχνικού χώρου την επισκέπτονται στο νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται, ότι η Μάρω Κοντού την Κυριακή 21 Ιουνίου, γιόρτασε τα 92α γενέθλιά της μέσα από το νοσοκομείο.