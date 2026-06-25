«Έπιασαν ταβάνι» στις βαθμολογίες, διέπρεψαν και ετοιμάζονται πανηγυρικά για την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο - Οι πρώτες τους δηλώσεις.

Στο απόηχο της σημερινής ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026, στο Dnews παρουσιάζουμε τους υποψηφίους που ξεχώρισαν με επιδόσεις κορυφής, συγκεντρώνοντας εξαιρετικά υψηλές βαθμολογίες και επιβεβαιώνοντας το πολύ υψηλό επίπεδο προετοιμασίας που απαιτείται για την εισαγωγή στις πιο ανταγωνιστικές σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ένα εξεταστικό περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων, έξι μαθητές κατάφεραν να κινηθούν σε επίπεδα σχεδόν απόλυτης επίδοσης, «σπάζοντας τα κοντέρ» και διαμορφώνοντας την κορυφή των φετινών αποτελεσμάτων. Ξεχώρισαν σε μια ιδιαίτερα απαιτητική εξεταστική διαδικασία, όπου ακόμη και μικρές λεπτομέρειες στα θέματα μπορούσαν να καθορίσουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στη βαθμολογία.

Χανιά: Έγραψε 3 εικοσάρια και ετοιμάζεται για Πολυτεχνείο

Ο Γιώργος Καλλιγέρης, μαθητής του 4ου Λυκείου Χανίων αρίστευσε στα Μαθηματικά, τη Φυσική και τη Χημεία, φτάνοντας στο απόλυτο άριστα και στα τρία αυτά μαθήματα σύμφωνα με το zarpanews.gr. Η επίδοσή του αυτή τον κατατάσσει στην κορυφή των υποψηφίων, καθώς πρόκειται για έναν ιδιαίτερα δύσκολο συνδυασμό μαθημάτων, που απαιτεί βαθιά κατανόηση, συστηματική μελέτη και υψηλό επίπεδο προετοιμασίας. Στις δηλώσεις του ανέφερε ότι είχε βάσεις στη Φυσική και τα Μαθηματικά, ενώ στη Χημεία άρχισε να διαβάζει συστηματικά και φυσικά είχε την βοήθεια της καθηγήτριάς του. Η συνολική βαθμολογική εικόνα αποτυπώνει έναν υποψήφιο με συνέπεια, επιμονή και ξεκάθαρη στόχευση, στοιχεία που αποδείχθηκαν καθοριστικά για την επίτευξη των άριστων επιδόσεων. Η περίπτωση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ο υψηλός ανταγωνισμός των φετινών Πανελληνίων, όπου ακόμη και μικρές διαφορές στη βαθμολογία μπορούν να καθορίσουν την εισαγωγή σε περιζήτητες σχολές. Ο ίδιος στοχεύει να συνεχίσει τις σπουδές του στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στην Αθήνα. Παρά τη μεγάλη επιτυχία του, ο υποψήφιος κρατά χαμηλούς τόνους, επισημαίνοντας τη σημασία της συστηματικής προσπάθειας και της πίστης στον στόχο. Στέλνει επίσης μήνυμα προς τους επόμενους υποψηφίους, τονίζοντας ότι η επιτυχία στις Πανελλήνιες δεν είναι αποτέλεσμα στιγμιαίας προσπάθειας, αλλά μιας μακροχρόνιας διαδικασίας μελέτης, οργάνωσης και ψυχραιμίας.

Ηλεία: Η δίδυμη ιστορία επιτυχίας κόντρα στο πρόβλημα υγείας

Τα δίδυμα αδέρφια Γιάννης και Σταύρος Παπαδάτος από το Βούναργο του Δήμου Πύργου έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026. Ο Γιάννης συγκέντρωσε 19.580 μόρια και ο Σταύρος 19.340, επιδόσεις που τους ανοίγουν τον δρόμο για σχολές υψηλής ζήτησης και τους φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά στο όνειρό τους να σπουδάσουν Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί στην Πάτρα όπως δήλωσαν στο ilialive.gr. Τα δύο αδέλφια, που αποτελούν παράδειγμα επιμονής, ψυχικής δύναμης και προσήλωσης στους στόχους τους, αναγκάστηκαν να μείνουν καθηλωμένα για περίπου δύο μήνες εξαιτίας προβλήματος υγείας. Με υπομονή, πειθαρχία και τη στήριξη της οικογένειας και των εκπαιδευτικών τους, συνέχισαν την προετοιμασία τους ακόμη και κάτω από αντίξοες συνθήκες. Η αποχή από τα μαθήματα και η αναγκαστική παραμονή τους εκτός καθημερινότητας δεν στάθηκαν αρκετές για να ανακόψουν την πορεία τους προς την επιτυχία. Όπως εξομολογήθηκαν το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισαν κόντεψε να τους στερήσει τα σχέδια για να δώσουν Πανελλήνιες. Μια ασθένεια που ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί με απόλυτη βεβαιότητα, αλλά σύμφωνα με τα συμπτώματα πιθανόν συνδέεται με νοροϊό, κράτησε τα δύο αδέλφια καθηλωμένα για περισσότερο από δύο μήνες, σε μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους της προετοιμασίας τους. Όπως περιγράφουν οι ίδιοι, όλα ξεκίνησαν στις αρχές Οκτωβρίου με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Στη συνέχεια η κατάσταση εξελίχθηκε σε σοβαρά προβλήματα στα κάτω άκρα, με αρθρίτιδα στα γόνατα, που τους στέρησαν ακόμη και τη δυνατότητα να περπατούν.

«Δεν μπορούσαμε να σταθούμε στα πόδια μας για περίπου δύο μήνες», εξηγεί ο Γιάννης Παπαδάτος. Η κατάσταση ήταν ακόμη πιο δύσκολη για τον αδελφό του Σταύρο, ο οποίος χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο. Για δύο μαθητές που βρίσκονταν στην πιο απαιτητική σχολική χρονιά της ζωής τους, η περιπέτεια αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει λόγο εγκατάλειψης κάθε στόχου. Ωστόσο, οι δύο νέοι επέλεξαν να συνεχίσουν. «Διαβάζαμε μαζί, καθόμασταν δίπλα-δίπλα, βοηθούσε ο ένας τον άλλον και λύναμε μαζί τις απορίες μας», αναφέρει ο Γιάννης. Ο Σταύρος θυμάται ότι υπήρχαν στιγμές απογοήτευσης και αγανάκτησης. «Υπήρχαν φορές που εκεί που μπορούσαμε να κάνουμε κάποια βήματα, μετά από λίγο πάλι δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε. Όταν προκύπτουν θέματα υγείας, το διάβασμα έρχεται δεύτερο. Παρ’ όλα αυτά δεν σκεφτήκαμε ποτέ να τα παρατήσουμε», τονίζει και συμπληρώνει «…γενικά είχαμε θέσει χαμηλούς στόχους. Λέγαμε ότι θα κάνουμε την προσπάθειά μας και ό,τι καταφέρουμε. Τελικά όλα πήγαν καλά».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Στην προσπάθεια αυτή, καθοριστική υπήρξε η στάση του Λυκείου Βουνάργου και των εκπαιδευτικών τους, τους οποίους οι δύο μαθητές δεν παραλείπουν να ευχαριστήσουν δημόσια. Όταν η κινητικότητά τους ήταν περιορισμένη και η πρόσβαση στους ορόφους του σχολείου αδύνατη, οι καθηγητές φρόντισαν ώστε τα μαθήματα να πραγματοποιούνται σε αίθουσες του ισογείου, διευκολύνοντας την καθημερινότητά τους. Παράλληλα, τους παρείχαν συνεχή ψυχολογική υποστήριξη, βοηθώντας τους να παραμείνουν αισιόδοξοι και προσηλωμένοι στον στόχο τους. Αντίστοιχα σημαντική ήταν και η συμβολή των φροντιστηριακών καθηγητών τους. Η τηλεκπαίδευση λειτούργησε ως πολύτιμο εργαλείο σε μια περίοδο που η φυσική παρουσία ήταν αδύνατη. «Κάναμε όλα τα μαθήματα εξ αποστάσεως και δεν μείναμε πίσω στην προετοιμασία μας», σημειώνει ο Σταύρος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προσαρμογής στις ιδιαίτερες συνθήκες που αντιμετώπισαν. Όταν έφτασε η ώρα των Πανελληνίων, τα δύο αδέλφια απέδειξαν ότι η θέληση μπορεί να υπερνικήσει τα εμπόδια. Οι βαθμολογίες τους, που ξεπερνούν το 19, τα κατατάσσουν ανάμεσα στους αριστούχους της χρονιάς, δικαιώνοντας τους κόπους και τις θυσίες τους. Η επιτυχία τους αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κλήθηκαν να προετοιμαστούν.

Με 19.710 μόρια η Μαρία Μιχαέλα από τη Ρόδο «κλείδωσε» την εισαγωγή στην Ιατρική

Η Μαρία Μιχαέλα Χαιρέτη από τη Ρόδο συγκέντρωσε 19.710 μόρια και εξασφάλισε ουσιαστικά την εισαγωγή της στην Ιατρική Σχολή, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της πορεία. Η υψηλή βαθμολογία της τη φέρνει σταθερά στις πρώτες θέσεις των φετινών επιδόσεων, με τα αποτελέσματα να αντανακλούν πολυετή συστηματική προσπάθεια και στοχευμένη προετοιμασία διαβάζουμε στην Rodiaki.gr. Η ίδια, αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενη, τονίζοντας ότι η επιτυχία της αποτελεί δικαίωση μιας μακρόχρονης προσπάθειας και έντονης προσωπικής δουλειάς. «Νιώθω διπλά υπερήφανη, καθώς κατάφερα να ολοκληρώσω αυτή τη διαδρομή και να πετύχω τον στόχο μου στηριζόμενη στις δικές μου δυνάμεις και στα εφόδια του σχολείου μου», δήλωσε.

Μυτιλήνη: Με 20αρι στα Μαθηματικά και 19.740 μόρια η αριστούχος του ΕΠΑΛ ετοιμάζεται για την Αρχιτεκτονική

Η Μαρία Κουζινόγλου, μαθήτρια του 1ου ΕΠΑΛ Μυτιλήνης συγκέντρωσε 19.740 μόρια, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο προετοιμασίας της και βάζοντας ισχυρή υποψηφιότητα για εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική. Η αριστούχος μαθήτρια του Τομέα Δομικών Έργων ξεχώρισε ιδιαίτερα για την επίδοσή της στα Μαθηματικά, όπου πέτυχε το απόλυτο 20, σε ένα από τα πιο απαιτητικά μαθήματα των εξετάσεων. Η επίδοση αυτή συνέβαλε καθοριστικά στη συνολική της βαθμολογία και την ανέδειξε ανάμεσα στους φετινούς αριστούχους. «Στα Μαθηματικά έγραψα 20 και είμαι πολύ χαρούμενη με τους βαθμούς που έχω δει μέχρι τώρα. Περιμένω ακόμη τα αποτελέσματα στα Ειδικά Σχέδια, τα οποία θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε στο «Ν», περιμένοντας πλέον το τελευταίο βήμα που θα κρίνει την εισαγωγή της στη σχολή που επιθυμεί. «Ήταν μια απαιτητική χρονιά, αλλά όχι τόσο δύσκολη όσο ίσως περίμενα», ανέφερε, τονίζοντας ότι η προετοιμασία της στηρίχθηκε σε ένα ισχυρό δίκτυο ανθρώπων που στάθηκαν δίπλα της. «Είχα μεγάλη στήριξη από τους καθηγητές μου, τους φίλους μου και την οικογένειά μου», είπε, αναγνωρίζοντας ότι η επιτυχία στις Πανελλήνιες αποτελεί μόνο προσωπική υπόθεση, αλλά και αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης, της ενθάρρυνσης και της καθημερινής στήριξης που προσφέρει το περιβάλλον ενός μαθητή.

Βόλος: Ο μαθητής του 2ου ΓΕΛ Ν. Ιωνίας που αρίστευσε με 19.660 μόρια

Κορυφή έπιασε ο Αντώνης Παπανικολάου, ο μαθητής από το 2ο ΓΕΛ Ν. Ιωνίας, καθώς συγκέντρωσε στις πανελλαδικές 19.660 μόρια, γράφοντας 20 στη Βιολογία, 20 στη Φυσική, 18,4 στην Έκθεση και 19.9 στη Χημεία. Όπως είπε στο MagnesiaNews «Περίμενα ότι τα πήγα καλά, όμως δεν περίμενα τόσο, καθώς είχα αμφιβολίες για την Έκθεση, που είναι πιο υποκειμενικό μάθημα», είπε ο αριστούχος μαθητής. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη χρονιά που μόλις έκλεισε επιτυχημένα ως απαιτητική, που ήθελε μέτρο και όχι τόσο οργάνωση. «Χρειάζονταν συστηματικό διάβασμα, 5 ωρών καθημερινά, αλλά και ξεκούραση. Δεν αισθάνομαι ότι στερήθηκα πολλά, καθώς μέχρι τον Μάιο έβγαινα 2-3 φορές τον μήνα», τόνισε ο Αντώνης. Ο ίδιος στοχεύει την Ιατρική Αθηνών και φαίνεται ότι η ιστορική σχολή είναι έτοιμη να τον υποδεχτεί.