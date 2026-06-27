Η δόνηση έγινε αισθητή σε ευρύτερη γεωγραφική ακτίνα της χώρας.

Σεισμός τώρα μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ιαπωνία, θέτοντας σε ετοιμότητα τους μηχανισμούς παρακολούθησης.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση που εξέδωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ), το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή κοντά στις ανατολικές ακτές της νήσου Χονσού (Near East Coast of Honshu), η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο και πιο πυκνοκατοικημένο νησί της Ιαπωνίας.

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του σεισμού είναι το μεγάλο εστιακό του βάθος, το οποίο υπολογίστηκε στα 61 χιλιόμετρα.

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