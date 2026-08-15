Τρομακτικές εικόνες έρχονται στο φως από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 ρίχτερ στην Ινδονησία.

Τον τρόμο έζησαν οι κάτοικοι στην Ινδονησία μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 ρίχτερ που σημειώθηκε το Σάββατο 15/8. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των Αρχών 38 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής.

«Ο θάνατος 38 ανθρώπων έχει επιβεβαιωθεί, άλλοι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά, 11 υπέστησαν ελαφρά τραύματα και περίπου 2.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους με δική τους πρωτοβουλία» ανέφερε ο επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών BNPB.

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Οι ομάδες διάσωσης δεν έχουν καταφέρει ακόμη να φτάσουν στο Ναγκέκεο, την περιοχή που βρίσκεται πιο κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, ενώ προβλήματα έχουν παρουσιαστεί και στις τηλεπικοινωνίες, όπως δήλωσε ο Φατούρ στο Reuters.

Οι προσπάθειες προσέγγισης του Ναγκέκεο οδικώς εμποδίστηκαν από κατολισθήσεις που έχουν αποκλείσει τους δρόμους, ενώ μία ακόμη ομάδα επιχειρεί να φτάσει στην πληγείσα περιοχή με πλοίο.

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Περίπου 2.000 κάτοικοι του Ναγκέκεο απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Καταστροφών της Ινδονησίας (BNPB). Ζημιές έχουν αναφερθεί σε αρκετές κατοικίες, αποθήκες και κυβερνητικές εγκαταστάσεις.

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Οι Αρχές ανέφεραν επίσης σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και διακοπές ηλεκτροδότησης σε τμήματα της περιοχής.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Ανατολικής Νούσα Τενγκάρα, Εμανουέλ Μελκιάδες Λάκα Λένα, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν καταπλακώθηκαν από συντρίμμια την ώρα που κοιμούνταν.

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Τμήματα ενός κτιρίου κατέρρευσαν, μετατρεπόμενα σε σκόνη και συντρίμμια, ενώ άνθρωποι ούρλιαζαν και έτρεχαν στους δρόμους, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Facebook και το Reuters επιβεβαίωσε ότι είχε τραβηχτεί σε λιμάνι στο Μαουμέρε.

«Ο σεισμός ήταν τεράστιος, η δόνηση ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Ξεκουραζόμασταν στο σπίτι μαζί με την οικογένειά μας», δήλωσε η Νόνα, 51 ετών, κάτοικος του Ταλιμπούρα, ενός χωριού στην Ανατολική Νούσα Τενγκάρα.

«Ήμασταν 13 άνθρωποι μέσα στο σπίτι και όλοι τρέξαμε για να σωθούμε», πρόσθεσε. Ισχυρές σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές σε ολόκληρη την Ανατολική Νούσα Τενγκάρα, τη Δυτική Νούσα Τενγκάρα, καθώς και σε περιοχές του Νότιου Σουλαουέζι, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Καταστροφών της Ινδονησίας (BNPB).

Κάτοικοι σε αρκετές περιοχές ανέφεραν ότι η σεισμική δόνηση διήρκεσε περίπου ένα λεπτό. «Οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνθηκαν τη δόνηση και βγήκαν πανικόβλητοι από τα σπίτια τους», ανέφερε η υπηρεσία.

Την ίδια ώρα, νοσοκομείο στην περιοχή Έντε της Ανατολικής Νούσα Τενγκάρα άρχισε να μεταφέρει ασθενείς σε εξωτερικούς χώρους, όπως έδειξαν πλάνα του Kompas TV. Το Kompas.com ανέφερε επίσης τουλάχιστον μία κατολίσθηση. Η Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της Ινδονησίας (BMKG) κατέγραψε την πρώτη σεισμική δόνηση στις 04:58 τοπική ώρα, με εστιακό βάθος 15 χιλιομέτρων. Ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί. Η ίδια περιοχή είχε πληγεί και το 1992 από σεισμό μεγέθους 7,5 Ρίχτερ, ο οποίος είχε προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές, σύμφωνα με την υπηρεσία.

Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι της Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι ο υποθαλάσσιος σεισμός δεν αποτελούσε απειλή για πρόκληση τσουνάμι στην ηπειρωτική Αυστραλία, τα νησιά ή τα εδάφη της χώρας.

Η Ινδονησία βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς του Ειρηνικού», μία από τις πιο ενεργές σεισμικά περιοχές του πλανήτη. Εκεί συναντώνται διαφορετικές τεκτονικές πλάκες του φλοιού της Γης, με αποτέλεσμα να καταγράφεται πολύ μεγάλος αριθμός σεισμών και ηφαιστειακών εκρήξεων.