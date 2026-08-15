Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών μετά τον σεισμό στην Ινδονησία.

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε μετά από τον σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών ρίχτερ στα ανοικτά της ανατολικής Ινδονησίας καθώς τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Η Ινδονησία βρίσκεται στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού ωκεανού, μια πολύ ενεργή σεισμικά ζώνη όπου συναντώνται διάφορες πλάκες του φλοιού της γης προκαλώντας ισχυρή σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια σειρά διαφορετικών τεκτονικών και ηφαιστειακών περιοχών γύρω από τον Ειρηνικό. Το Smithsonian επισημαίνει μάλιστα ότι το «Ring of Fire» είναι περισσότερο ένας δημοφιλής όρος παρά αυστηρός επιστημονικός χαρακτηρισμός.

Η αιτία για τους σεισμούς και τις εκρήξεις βρίσκεται στις τεκτονικές πλάκες. Γύρω από τον Ειρηνικό, η πλάκα του Ειρηνικού και άλλες πλάκες συναντώνται σε πολλά σημεία. Σε αρκετές από αυτές τις ζώνες, μία ωκεάνια πλάκα βυθίζεται κάτω από μια άλλη πλάκα, μια διαδικασία γνωστή ως καταβύθιση (subduction).

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Αυτές οι τεράστιες γεωλογικές δυνάμεις προκαλούν ισχυρούς σεισμούς, ενώ η καταβύθιση των πλακών συμβάλλει στη δημιουργία μάγματος και ηφαιστείων. Γι' αυτό σεισμοί και ηφαίστεια εμφανίζονται τόσο συχνά στις ίδιες ευρύτερες περιοχές.

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Η ζώνη περνά ή εκτείνεται κοντά σε χώρες και περιοχές όπως Ινδονησία, Φιλιππίνες, Ιαπωνία, Παπούα Νέα Γουινέα, Νέα Ζηλανδία, Ρωσία, Αλάσκα και δυτικές ακτές της Βόρειας και Νότιας Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων περιοχών του Μεξικού, της Κεντρικής Αμερικής, του Περού και της Χιλής.