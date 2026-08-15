Το μήνυμα της προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

Μήνυμα για τον Δεκαπενταύγουστο απηύθυνε η Ρένα Δούρου, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στέλνοντας ευχές για υγεία, δύναμη και ειρήνη.

Στο μήνυμά της, η Ρένα Δούρου αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη θέση που κατέχει η 15η Αυγούστου στην ελληνική παράδοση, επισημαίνοντας ότι η ημέρα αποτελεί μια ευκαιρία συνάντησης και διατήρησης εθίμων που παραμένουν ζωντανά σε ολόκληρη τη χώρα.

«Ο Δεκαπενταύγουστος είναι μια ημέρα βαθιά ριζωμένη στην παράδοση και τη συλλογική μνήμη του λαού μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις εκδηλώσεις και τα έθιμα που πραγματοποιούνται από άκρη σε άκρη της Ελλάδας, με επίκεντρο τις τοπικές κοινωνίες.

«Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τα νησιά μέχρι τα ορεινά χωριά μας, οι άνθρωποι ανταμώνουν, μοιράζονται, γιορτάζουν και κρατούν ζωντανές μακραίωνες παραδόσεις», σημείωσε στο μήνυμά της.

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Παράλληλα, η Ρένα Δούρου έστειλε τις ευχές της σε όλους τους πολίτες, αλλά και ιδιαίτερα σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα.

«Εύχομαι σε όλες και όλους υγεία, δύναμη και ειρήνη. Και ιδιαίτερα σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά, με αγάπη και όμορφες στιγμές δίπλα στους ανθρώπους τους», ανέφερε.

Ολοκληρώνοντας το μήνυμά της για τη μεγάλη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ευχήθηκε: «Καλό Δεκαπενταύγουστο σε όλες και όλους».

Ολόκληρη η δήλωση της Ρένας Δούρου:

«Ο Δεκαπενταύγουστος είναι μια ημέρα βαθιά ριζωμένη στην παράδοση και τη συλλογική μνήμη του λαού μας. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τα νησιά μέχρι τα ορεινά χωριά μας, οι άνθρωποι ανταμώνουν, μοιράζονται, γιορτάζουν και κρατούν ζωντανές μακραίωνες παραδόσεις.

Εύχομαι σε όλες και όλους υγεία, δύναμη και ειρήνη. Και ιδιαίτερα σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά, με αγάπη και όμορφες στιγμές δίπλα στους ανθρώπους τους.

Καλό Δεκαπενταύγουστο σε όλες και όλους».