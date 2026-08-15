Πίσω από την εικόνα, βρίσκεται μια απαιτητική προπονητική ρουτίνα, την οποία ο ηθοποιός έχει προσαρμόσει με τα χρόνια ώστε να μπορεί να διατηρεί το μυώδες σώμα του χωρίς να εξαντλείται.

Ο Άλαν Ρίτσον επέστρεψε ως Τζακ Ρίτσερ στην τέταρτη σεζόν του «Reacher» και η εντυπωσιακή σωματική του διάπλαση παραμένει ένα από τα χαρακτηριστικά που έχουν ταυτιστεί περισσότερο με τον πρωταγωνιστή της επιτυχημένης σειράς.

Πίσω από την εικόνα, ωστόσο, βρίσκεται μια απαιτητική προπονητική ρουτίνα, την οποία ο ηθοποιός έχει προσαρμόσει με τα χρόνια ώστε να μπορεί να διατηρεί το μυώδες σώμα του χωρίς να εξαντλείται.

{https://www.youtube.com/watch?v=PCbp1FfipPg}

Ο Ρίτσον είχε ήδη καλή φυσική κατάσταση όταν ανέλαβε τον ρόλο, όμως για την πρώτη σεζόν χρειάστηκε να αυξήσει σημαντικά τη μυϊκή του μάζα. Όπως έχει εξηγήσει στο Men's Health, τότε πέρασε μήνες προπονώντας το σώμα του με βάρη, προκειμένου να αποκτήσει τη σωματοδομή που απαιτούσε ο χαρακτήρας του Τζακ Ρίτσερ.

Πλέον, ο στόχος είναι διαφορετικός. Αντί να κυνηγά συνεχώς περισσότερα κιλά ή μεγαλύτερα προσωπικά ρεκόρ στο γυμναστήριο, ο 43χρονος ηθοποιός δίνει μεγαλύτερη σημασία στη συνέπεια και στη διατήρηση της φυσικής του κατάστασης.

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Πώς προπονείται ο «Reacher»

Η φιλοσοφία του Ρίτσον βασίζεται σε σχετικά σύντομες αλλά έντονες προπονήσεις. Στο παρελθόν έχει αποκαλύψει ότι προπονείται περίπου πέντε φορές την εβδομάδα, ενώ αρκετές από τις προπονήσεις του διαρκούν μόλις 20 με 30 λεπτά.

Ασκήσεις με τροχαλίες αποτελούν βασικό κομμάτι του προγράμματός του. Μεταξύ εκείνων που χρησιμοποιεί είναι οι κωπηλατικές με τροχαλία, ενώ ιδιαίτερη θέση έχουν οι βυθίσεις με το βάρος του σώματος. Ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει τις βυθίσεις μία από τις αγαπημένες του ασκήσεις.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ασκήσεις για δικέφαλους και τρικέφαλους, πιέσεις, έλξεις και κινήσεις με το βάρος του σώματος. Η λογική του δεν είναι να οδηγεί το σώμα του στα όριά του σε κάθε προπόνηση, αλλά να πραγματοποιεί μεγάλο όγκο επαναλήψεων με συνέπεια, περιορίζοντας παράλληλα τον κίνδυνο τραυματισμού.

Η προετοιμασία, βέβαια, δεν τελειώνει στα βάρη. Το «Reacher» έχει απαιτητικές σκηνές δράσης και μάχης, κάτι που σημαίνει ότι ο Ρίτσον πρέπει να συνδυάζει τη δύναμη με αντοχή και καλή φυσική κατάσταση. Ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι ακόμη και όταν αισθάνεται πως βρίσκεται σε καλή καρδιοαναπνευστική κατάσταση, λίγα λεπτά έντονης προπόνησης στις χορογραφίες μάχης μπορούν να τον εξαντλήσουν.

Και στην τέταρτη σεζόν οι απαιτήσεις παραμένουν μεγάλες. Ο Ρίτσον έχει δηλώσει ότι η νέα σεζόν σημείωσε «ρεκόρ» ως προς τις σκηνές μάχης, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τον βαθμό δυσκολίας για τον πρωταγωνιστή.

Το αποτέλεσμα είναι ένα σώμα που αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος του Τζακ Ρίτσερ. Για τον Ρίτσον, όμως, το στοίχημα δεν είναι απλώς να δείχνει εντυπωσιακός στην οθόνη, αλλά να μπορεί να διατηρεί αυτή τη φυσική κατάσταση για όσο περισσότερο γίνεται- ειδικά από τη στιγμή που ο ίδιος έχει επανειλημμένα εκφράσει την επιθυμία να συνεχίσει να υποδύεται τον «Reacher» για πολλά ακόμη χρόνια.

Πηγή Μens Ηealth