Η σύζυγος και συμπρωταγωνίστρια του Jon Hamm, Anna Osceola είναι έγκυος.

Μπαμπάς για πρώτη φορά θα γίνει ο Jon Hamm καθώς η σύζυγός του Anna Osceola περιμένει το πρώτο τους παιδί.

Οι εκπρόσωποι του 55χρονου Hamm και της 38χρονης συζύγου του δεν έχουν σχολιάσει αλλά το People επιβεβαιώνει την είδηση, που μετέδωσε πρώτη η Daily Mail.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούνιο του 2023 στο ίδιο μέρος όπου γυρίστηκε το φινάλε του Mad Men. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το τραγούδι του γάμου τους ήταν το θέμα της ταινίας του Τζέιμς Μποντ του 1967 You Only Live Twice.

Εκείνο τον Ιούνιο, ο Hamm μίλησε στο The Hollywood Reporter για το ενδεχόμενο να αποκτήσει παιδί. Όπως είπε λόγω του διαζυγίου των γονιών του «δεν έβλεπε τον γάμο ως κάτι σημαντικό», αλλά από τότε που παντρεύτηκε τη γυναίκα του «ελπίζει να κάνουν παιδιά».

«Δεν είναι μειονέκτημα για μένα το γεγονός ότι είμαι 53 ετών. Θα είμαι ο παλιός μπαμπάς, αλλά έτσι πάει. Θα μπορούσε να είναι καλό. Θα δούμε» είχε πει

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Τον περασμένο Απρίλιο, ο Hamm είπε στο PEOPLE πώς ήταν να δουλεύει με την σύζυγό του για τη σεζόν 2 του Your Friends & Neighbors. Ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί ως Andrew "Coop" Cooper, πρώην διαχειριστής hedge fund που έγινε κλέφτης, και η σύζυγός του υποδύεται την Maggie Haber, μέλος της ομάδας φίλων της γειτονιάς του.

«Ήταν υπέροχο που η σύζυγός μου, μπήκε στο καστ και ήταν μέρος του», είπε ο ηθοποιός. «Είναι διασκεδαστικό να πηγαίνουμε μαζί στη δουλειά. Πρέπει να φέρνουμε και τον σκύλο μερικές φορές, οπότε είναι ωραίο. Εξοικονομούμε χρήματα».

Ένα άλλο απροσδόκητο πλεονέκτημα του να δουλεύουν μαζί είπε πως είναι το γεγονός ότι δεν χρειάζεται «να συζητήσω μια ώρα για το τι έκανα στη δουλειά. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε όλο αυτό τον χρόνο», αστειεύτηκε. «Είναι υπέροχο».

Με πληροφορίες του People