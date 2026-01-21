Ο Snik, μίλησε για την εγκυμοσύνη της συντρόφου του και το ενδεχόμενου του γάμου.

Ο Snik παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» του ΑΝΤ1, κατά τη διάρκεια των οποίον αναφέρθηκε στον ερχομό του πρώτο του παιδιού, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το φύλο.

Σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε στον αέρα σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, ο γνωστός τράπερ, αναφέρθηκε στην εγκυμοσύνη της Μάρτα Αχαρονιάν, στο ενδεχόμενο του γάμου αλλά και της βάφτισης, ενώ αποκάλυψε ότι μέσα στους επόμενους δύο μήνες αναμένεται να γίνει μπαμπάς.

«Επιλέγω να πηγαίνουμε Ντουμπάι επειδή εκεί είναι συνέχεια καλοκαίρι, να παίρνουμε λίγο χρωματάκι, να κάνουμε κανένα μπάνιο. Τώρα πήγαμε με τη γυναίκα κιόλας επειδή είναι τελευταίες διακοπές πριν γεννήσει. Να ηρεμήσει κι αυτή λίγο», εξήγησε αρχικά και με αφορμή αυτό, μίλησε για την εγκυμοσύνη της συντρόφου του:

«Η Μάρτα είναι πάρα πολύ καλά. Η εγκυμοσύνη πάει πάρα πολύ καλά. Σε δύο μήνες γεννάμε. Όλα όμορφα. Δεν λέω ακόμα αν είναι αγόρι ή κορίτσι».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, η δημοσιογράφος της εκπομπής, ρώτησε σχετικά με το αν προβλέπεται να γίνει γάμος μαζί με βάφτιση: «Θα δείξει, δεν το έχουμε σκεφτεί ακόμα. Κάποια στιγμή θα γίνει και ο γάμος. Βαφτίσια πιο μετά, εντάξει. Δεν ξέρω. Στους πόσους μήνες κάνεις βάφτιση; Να είναι το μωρό υγιέστατο και να πάνε καλά οι δουλειές μου. Είμαι ήρεμος και πάρα πολύ ευτυχισμένος. Είμαι πολύ ερωτευμένος, δεν μου λείπει κάτι», εξήγησε.

