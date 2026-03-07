Ο καθηγητής του ΕΜΠ και η εξιστόρηση του Τσίπρα.

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης του στην εκδήλωση που ετοίμασε η Πρωτοβουλία Πολιτών για την ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου, ο Αλέξης Τσίπρας είχε όρεξη για ποδοσφαιροκουβέντα. Μάλιστα, έδωσε πολλά ποδοσφαιρικά παραδείγματα για το πολιτικό αύριο του χώρου.

Σε κάποιο σημείο, εξιστόρησε σύντομα την ανάλυση που του έχει κάνει ο Άρης Στυλιανού, για το πως ο ΠΑΟΚ έφτασε στο πρωτάθλημα του 2019, το πρώτο μετά από 34 χρόνια για το «Δικέφαλο του Βορρά», λέγοντας πως «ιστορία μου την είπε ο Άρης, που όμως είναι ΠΑΟΚ», προκαλώντας αρκετά γέλια στην αίθουσα.

Βλέπετε, όσοι γνωρίζουν τον καθηγητή του ΑΠΘ, δεν γίνεται να μην ξέρουν τη «λατρεία» του για τον ΠΑΟΚ, τον οποίο παρακολουθεί ανελλιπώς…

Α.Γ.