Ένα ακόμα μεγάλο και αρκετά τολμηρό βήμα στον δρόμο προς τον νέο φορέα έκανε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, που μίλησε πιο καθαρά για το επόμενο βήμα του, δίνοντας τον… ΠΑΟΚ ως το καλύτερο παράδειγμα για την επιστροφή της προοδευτικής παράταξης στη διακυβέρνηση του τόπου.

Όπως και να έχει, ο πρώην πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα ότι θα στο ραντεβού που έχει με την ιστορία θα είναι συνεπής, προκαλώντας ανακούφιση και «κύμα» αισιοδοξίας στους υποστηρικτές του, που γέμισαν ασφυκτικά τη -μικρή, όπως αποδείχθηκε- αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης», στο δημαρχείο της Θεσσαλονίκης.

Ο ΠΑΟΚ και «πρωταθλητισμός» με δυνατή ομάδα

Η πολιτική με τον αθλητισμό να έχει αρκετά κοινά. Και ο Αλέξης Τσίπρας, επέλεξε να δώσει ένα παράδειγμα από αυτό τον χώρο για το πώς θα μπορέσει ξανά ο προοδευτικός χώρος να μπει σε τροχιά «πρωταθλητισμού», μέσω του ΠΑΟΚ.

«Μην ακούτε τι λένε. Ο ΠΑΟΚ πήρε το πρώτο του πρωτάθλημα μετά από 34 χρόνια όχι μόνο επειδή εμείς επιβάλλαμε κανόνες ισονομίας για πρώτη φορά μετά από δεκάδες χρόνια και στο ποδόσφαιρο αλλά και γιατί έφτιαξε ομάδα. Εμείς, λοιπόν, θα πάρουμε ξανά το... πρωτάθλημα όταν έχουμε εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης -και σε αυτό δουλεύουμε μεθοδικά- και όταν φτιάξουμε ομάδα με ανανέωση αλλά και με εμπειρία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι ετοιμάζεται «ομάδα που θα πετάει, που θα παίζει καλό ποδόσφαιρο και που θα κερδίζει μέσα στο γήπεδο Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αυτήν την προσπάθεια μαζί, όλοι και όλες, όταν θα είμαστε έτοιμοι για να νικήσουμε. Και πιστεύω ότι θα είμαστε σύντομα».

Προχωράει το πρόγραμμα

Πέρα από την ευθυμία που είχε αυτή η παρομοίωση, το ζητούμενο για τον Αλέξη Τσίπρα είναι να βρει αυτά τα δύο απαραίτητα συστατικά. Αρχικά, το κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο ετοιμάζεται «πυρετωδώς» από το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου του.

Όμως, δεν σταματάει στους 42 επιστήμονες που έχει επιλέξει. Αντίθετα, οι πληροφορίες του Dnews.gr αναφέρουν ότι ολοένα και διευρύνεται, καθώς σχηματίζονται ομάδες εργασίες ανά θεματική, οι οποίες αποτελούνται από ανθρώπους που εντάσσονται εθελοντικά σε αυτό και που γνωρίζουν πολύ καλά το κάθε αντικείμενο. Παράλληλα, όμως, ενσωματώνει προτάσεις που κάνουν οι κοινωνικοί φορείς και οι άνθρωποι τους οποίους συναντάει όλον αυτόν τον καιρό ο πρώην πρωθυπουργός.

Φτιάχνει τη σύνθεση της ομάδας

Αν, λοιπόν, δεχθούμε ότι το ένα συστατικό για την επιστροφή της νέας «ομάδας» στις νίκες, έχει αρχίσει να «πλάθεται», μένει το δεύτερο και εξίσου σημαντικό. Που δεν είναι άλλο από το ρόστερ, δηλαδή τα πρόσωπα από τα οποία θα αποτελείται η νέα έκφραση της προοδευτικής παράταξης που οραματίζεται.

Όπως όλα δείχνουν, με πιο αργά βήματα, σχηματίζεται και αυτό, αφού στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού εντάσσονται καθημερινά και άλλα πρόσωπα. Επίσης, σημαντικό ρόλο θα έχουν και νέα πρόσωπα, τα όποια έχουν ήδη συμφωνήσει μαζί του. Μιλώντας ποδοσφαιρικά, θα ανακοινωθούν στην επόμενη «μεταγραφική» περίοδο, από το καλοκαίρι και μετά.

Τέλος, για ακόμα μια φορά άφησε ανοιχτό «παράθυρο» για πρώην συντρόφους του από τον «κυβερνητικό» ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μίλησε για την ανάγκη να περάσουμε από «την πρόσθεση στον πολλαπλασιασμό», συμπληρώνοντας πως μπορεί να προσχωρήσει με «όλους όσους αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα για ισχυρή πρόταση. Αρκεί να αφήνουν έξω από τις αίθουσες την ιδιοτέλεια τους».

Σήμερα στην Κοζάνη

Και αφού έδωσε το «στίγμα» για τον νέο φορέα που ετοιμάζει, χθες, στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στην παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Κοζάνη, θα μιλήσει και για όλα τα συγκλονιστικά βλέπουμε να εξελίσσονται στην ευρύτερη «γειτονιά» μας, όπου ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή λαμβάνει ανεξέλεγκτες διάστασεις.