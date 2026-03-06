Και ποια στελέχη «θα γυρίσουν την πλάτη» σήμερα στη Θεσσαλονίκη;

Μεγάλη συζήτηση θα προκαλέσει ποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα παραστούν σήμερα στην εκδήλωση της Πρωτοβουλίας για την ανασύνθεση της κεντροαριστεράς σήμερα στη Θεσσαλονίκη παρουσία του Αλέξη Τσίπρα.

Θα παραστεί για παράδειγμα η Κατερίνα Νοτοπούλου ή ο Χρήστος Γιαννούλης; Συνεργάτες τους πάντως διευκόλυναν την επιτυχία της εκδήλωσης. Πρόθεση να παραστούν εξέφρασαν πρώην βουλευτές όπως ο Αλέκος Τριανταφυλλίδης, ίσως και ο Γιάννης Αμανατίδης που είναι υπέρ της αυτόνομης πορείας του ΣΥΡΙΖΑ -ο Δημήτρης Μάρδας μάλλον θα επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ. Εκτός απροόπτου θα παραστεί ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γ. Κύρκος.

Κεντρικό πρόσωπο της Επιτροπής Πρωτοβουλίας είναι ο καθηξητής Άρης Στυλιανού, ενώ από τα ιδρυτικά της μέλη υπήρξε ο Νίκος Μαραντζίδης.

Νεότερα το βράδυ...

Β.Σκ.