Ποια μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου πρωτοστάτησαν.

Στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ το όνομα που ακούστηκε περισσότερο ήταν αυτό του Αλέξη Τσίπρα.

Και τι δεν ακούστηκε: Έκλεισε τις τράπεζες, είχε στόχο να βγάλει τη χώρα από την ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα όσα λέγοντας από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ το 2012-19.

Στην κριτική κατά Τσίπρα, που συμμετείχε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρωτοστάτησαν η Άννα Διαμαντοπούλου (που έχει σταθερές θέσεις επί χρόνια), αλλά και ο Γιάννης Βαρδακαστάνης και -έκπληξη- η Τόνια Αντωνίου.

Τελικά όλα δείχνουν πως η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη δεν κάνει ούτε καν διμέτωπο. Αλλά μονομέτωπο κατά του βασικού της αντιπάλου (όπως η ίδια στην πράξη θεωρεί) που είναι ο πρώην πρωθυπουργός και το νέο του κόμμα.

Β.Σκ.