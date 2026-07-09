Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή η Μπόνι Τάιλερ.

Η σπουδαία τραγουδίστρια Μπόνι Τάλιερ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα στη διεθνή μουσική σκηνή.

Έγινε ευρέως γνωστή με τις επιτυχίες της «Total Eclipse of the Heart», «Holding Out for a Hero» και «It's a Heartache», με τον θάνατό της να προκαλεί θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Απεβίωσε το βράδυ της Τετάρτης απροσδόκητα και η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή μέσω σχετικής ανάρτησης στην προσωπική της ιστοσελίδα, στην οποία αναφέρεται:

«Η οικογένεια και η ομάδα της Μπόνι με βαθιά θλίψη ανακοινώνουν ότι η Μπόνι απεβίωσε απροσδόκητα χθες το βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, ως συνέπεια της ασθένειας για την οποία υποβαλλόταν σε θεραπεία».

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Η απώλειά της έχει προκαλέσει παγκόσμια συγκίνηση. Ανάμεσα σε όσους καλλιτέχνες θέλησαν να την αποχαιρετήσουν με τον δικό τους τρόπο, είναι η Άντζελα Δημητρίου.

Η ελληνίδα ερμηνεύτρια, επέλεξε να δημοσιεύσει μία κοινή τους φωτογραφία συνοδεύοντάς τη με ένα λιτό μήνυμα προς εκείνη:

«RIP τεράστια Bonnie Tyler», έγραψε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1992 η Μπόνι Τάιλερ, είχε συνεργαστεί με την Σοφία Αρβανίτη και τον Μιχάλη Ρακιντζή στην επιτυχία: «The Desert in your heart- Πεθαίνω στην ερημιά» και στίχους του Τέρρυ Σιγανού.