Από τις πιο παθιασμένες φωνές του ροκ εν ρολ από την εποχή της Τζάνις Τζόπλιν.

Το πιο γνωστό τραγούδι της Μπόνι Τάιλερ ήταν αναμφίβολα το Total Eclipse of the Heart – μια δυναμική ροκ μπαλάντα που έχει γίνει σάουντρακ κάθε καψούρας των 80s.

To κομμάτι κατέκτησε τις κορυφαίες θέσεις στα charts από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, μέχρι τη Ζιμπάμπουε (!), και έχει διασκευαστεί τόσο στα Ισπανικά (Eclipse Total del Amor) όσο και στα Ιταλικά (Eclissi del cuore).



Ωστόσο, η εμβληματική power ballad, λίγο έλλειψε να μην συμβεί ποτέ.

Το 1983, η Τάιλερ μετρούσε μια σειρά από αποτυχημένα singels και η δισκογραφική της εταιρεία ήθελε να επιστρέψει στον ήχο του country-rock του It's a Heartache.

Αλλά, όταν είδε τον Meat Loaf να παρουσιάζει το ντεμπούτο άλμπουμ του «Bat Out Of Hell» στην τηλεοπτική μουσική εκπομπή «Old Grey Whistle Test» του BBC, έβαλε σκοπό της ζωής της να συνεργαστεί με τον στιχουργό του, Τζιμ Στάινμαν.

Αν και στην αρχή ο Στάινμαν ήταν σκεπτικός, άλλαξε τελείως γνώμη όταν ο νέος μάνατζερ της Τάιλερ τού έστειλε μια κασέτα με τα ροκ ντέμο της.

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Ενθουσιασμένος, ζήτησε να τη συναντήσει στη Νέα Υόρκη και αμέσως τα πήγαν καλά.

«Θεωρώ ότι ότι ήταν μία από τις πιο παθιασμένες φωνές που είχα ακούσει ποτέ στο ροκ εν ρολ από την εποχή της Τζάνις Τζόπλιν», θα έλεγε ο Στάινμαν σε μια συνέντευξη το 1983. Εκείνη την ίδια νύχτα, έπαιξε το Total Eclipse of the Heart στην Τάιλερ, καθισμένος στο πιάνο του, και της έδωσε το ερωτικό «βαμπιρικό» τραγούδι το οποίο είχε γραφτεί για ένα μιούζικαλ βασισμένο στην ταινία Nosferatu.

{https://youtu.be/lcOxhH8N3Bo?si=W4mK94ZKdLJRJIsE}



Αξίζει να αναφέρουμε ότι η χαρακτηριστική βραχνή της Τάιλερ, ήταν στην πραγματικότητα αποτέλεσμα χειρουργικής επέμβασης στις φωνητικές χορδές το 1977.

Ορίστε πώς έχει περιγράψει η Τάιλερ την εν λόγω στιγμή, στο βιβλίο του Φρεντ Μπρόνσον «Billboard Book of Number One Hits»: «Όταν παίζει [στο πιάνο], σχεδόν τρυπάει το πάτωμα. Είναι απίστευτος!»

Και προσθέτει: «Δεν θα σου δώσει [το τραγούδι] σε κασέτα. Πρέπει να σου πει την μεγάλη ιστορία και να την παίξει για σένα».



Το 2023, είχε δηλώσει ότι την πρώτη φορά που άκουσε το κομμάτι, δεν μπορούσε να πιστέψει ότι Στάιναμν τής έδωσε το τραγούδι.

«Το ηχογράφησα στη Νέα Υόρκη και ο τρόπος που δουλεύει ο Τζιμ είναι να τραγουδάς το κομμάτι εννέα φορές και να αποφασίζεις ποια ηχογράφηση έχει την καλύτερη αίσθηση, έτυχε να είναι η δεύτερη».

«Το μόνο πρόβλημα; «Ήταν απλώς πολύ μεγάλο!». Στη ραδιοφωνική εκδοχή του, κόπηκε από 8 λεπτά σε 4:50, ήταν τέλεια αλλά έσπασε την καρδιά του Τζιμ», πρόσθεσε η Τάιλερ.

Το τραγούδι έγινε το πέμπτο πιο εμπορικό single του Ηνωμένου Βασιλείου το 1983, της χάρισε μια υποψηφιότητα για Grammy και έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά της στην ιστορία του ροκ.