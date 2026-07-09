Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα έως σήμερα αποτελέσματα του προγράμματος, οι παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας καθώς και οι πρωτοβουλίες που σχεδιάζονται.

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την ασφάλεια στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, στις 19:00, στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού «Μαρία Έλενα» στους Αγίους Αναργύρους (Αγίας Παρασκευής 40).

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών & Μεταφορών, σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού, με στόχο την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του σχεδίου αστυνόμευσης «Αριάδνη», το οποίο εφαρμόζεται για την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών στις δημόσιες συγκοινωνίες. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα έως σήμερα αποτελέσματα του προγράμματος, οι παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, καθώς και οι πρωτοβουλίες που σχεδιάζονται για την περαιτέρω ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των επιβατών.

Ομιλίες θα απευθύνουν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, και ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, οι οποίοι αναμένεται να παρουσιάσουν τον απολογισμό του σχεδίου «Αριάδνη» και να αναφερθούν στις δράσεις που εφαρμόζονται για την ασφαλέστερη μετακίνηση των πολιτών.