Αλλαγές στα μέσα μαζικής μεταφοράς με το νομοσχέδιο που πέρασε από τη Βουλή.

Υψηλότερα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο και αυστηρότερες ποινές για τις επιθέσεις σε ελεγκτές προβλέπει το νομοσχέδιο που αφορά και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το οποίο ψηφίστηκε στη Βουλή, το οποίο εισάγει την κοινωφελή εργασία για περιπτώσεις βανδαλισμών στις αστικές συγκοινωνίες.

Με το νομοσχέδιο αυξάνεται στα 100 ευρώ, από τα 72, το πρόστιμο για τη μη κατοχή κανονικού εισιτηρίου σε λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και τρόλεϊ. Για τους επιβάτες που δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο, το πρόστιμο αυξάνεται κατά 16 ευρώ και ορίζεται πλέον στα 50 ευρώ. Επίσης, προβλέπεται δυνατότητα μείωσης του προστίμου στο ήμισυ, εφόσον ο παραβάτης προμηθευτεί κάρτα απεριορίστων διαδρομών.

Παράλληλα, αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για επιθέσεις σε ελεγκτές και το προσωπικό των μέσων μαζικής μεταφοράς. Πλέον, αυτές οι επιθέσεις δεν αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένα περιστατικά, αλλά ως πράξεις που πλήττουν συνολικά τη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών και την ασφάλεια των πολιτών και διώκονται πλέον αυτεπάγγελτα.

Τέλος, εισάγεται η δυνατότητα επιβολής υποχρεωτικής κοινωφελούς εργασίας στους δράστες βανδαλισμών στις υποδομές των μέσων μαζικής μεταφοράς. Πέραν των προβλεπόμενων διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων, οι υπαίτιοι θα μπορούν, αντί χρηματικής ποινής, να υποχρεώνονται να συμμετέχουν σε εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσαν, όπως καθαρισμοί και συναφείς εργασίες σε μέσα και εγκαταστάσεις του παθόντα συγκοινωνιακού φορέα.